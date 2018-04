Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα των playoffs, πρέπει να είμαστε έτοιμοι» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ήττα από τους Σίξερς ανέφερε, «Το παιχνίδι εξελίχθηκε άσχημα για μας από νωρίς. Δε σκεφτόμασταν την κατάταξη μας. Πλέον η κανονική περίοδος ολοκληρώθηκε και παίζουμε με τους Σέλτικς. Μπορεί να έχουν τραυματισμούς, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Εμείς πρέπει να παίξουμε άμυνα ώστε να έχουμε τύχη. Ήρθε η ώρα των playoffs και πρέπει αν είμαστε έτοιμοι ώστε να προκριθούμε».

"The regular season is over. It's playoff time now. We got to go there and try to advance." - @Giannis_An34 pic.twitter.com/pxwvZa0scQ

