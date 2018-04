Δεν παίζει ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νικς (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ενημέρωσαν πως οι ενοχλήσεις που αισθάνεται ο Έλληνας φόργουορντ στον δεξιό του αστράγαλο, δε θα του επιτρέψουν να αγωνιστεί στη Νέα Υόρκη.

Οι Μπακς αντιμετωπίζουν απόψε τους Νικς και θα έχουν κι άλλες απουσίες αφού Μάθιου Ντελαβεντόβα, Σαμπάζ Μουχάμαντ και Στέρλινγκ Μπράουν δεν θα παίξουν, ενώ αμφίβολος είναι ο Μάλκολμ Μπρόγκντον.

Tonight’s Injury Report vs Knicks:

Giannis Antetokounmpo - Out (right ankle soreness)

Malcolm Brogdon - Probable

Sterling Brown - Out (personal)

Matthew Dellavedova - Out (right ankle sprain)

Shabazz Muhammad - Out (right ankle sprain)

