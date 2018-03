Giannis: «Ο Σουίνι με έλεγε softy» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς πέρασαν από την έδρα των Ουόριορς, με τον «Greek Freak» να μετρά 32 πόντους.

Ο Έλληνας διεθνής σχολίασε πως κίνητρο τού έδωσε ο Σον Σουίνι (βοηθός προπονητή) ο οποίος του έλεγε πως δεν ήταν σκληρός στο ματς: «Σκεφτόμουν τον Σουίνι. Με έλεγε softy, ότι πριν από 3 χρόνια μπορούσα να παίξω και λέω "οκ μπορώ να το κάνω". Σεβαστήκαμε τους Ουόριορς από το 1ο λεπτό, ο Μπλέντσο έκανε εξαιρετική δουλειά. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, ενόψει του ματς με τους Λέικερς».

Για τον τραυματισμό στο πόδι του είπε: «Δεν υπάρχει πρήξιμο, θα είμαι καλά. Τώρα δεν έχω την πλήρη αίσθηση στο πόδι μου, γιατί το γύρισα πριν από μία εβδομάδα, οπότε είναι δύσκολο να παίζω, αλλά θα είμαι καλά».

Για την αποβολή του Ντουράντ τόνισε: «Ήμουν ενθουσιασμένος με το παιχνίδι, παίζαμε κόντρα στην καλύτερη ομάδα του ΝΒΑ. Πρέπει να δείχνεις καλά. Κάναμε καλή δουλειά ομαδικά και το διατηρήσαμε σε όλο το ματς. Εκνευρίσαμε τους Ουόριορς, παίξαμε στο όριο του φάουλ. Ο Ντουράντ είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, οπότε όταν είναι έξω, κάνει την δουλειά μας πιο εύκολη».

"We just played hard. We were in passing lanes. @Ebled2 did a great job setting the tone tonight." - @Giannis_An34 pic.twitter.com/YicxENmNqT

