Αντετοκούνμπο: «Όταν έμαθα ότι ο ΛεΜπρόν είχε πάει στο 60 minutes, κατάλαβα τη σημασία της» (vid)

Ο Έλληνας φόργουορντ μετά την ήττα από τους Κλίπερς ανέφερε πως, «στην τέταρτη περίοδο έπαιξαν καλύτερη άμυνα και βρήκαν μακρινά σουτ κι αυτό είναι που μας στοίχισε. Παίζω με τον Τζααμπάρι 4 χρόνια τώρα. Έκανα κάποιες λάθος πάσες προς αυτόν, αυτό δε σημαίνει ως δεν υπάρχει χημεία. Κόντρα στους Σπερς και στην τρίτη περίοδο κόντρα στους Κλίπερς παίξαμε καταπληκτική άμυνα και πήραμε τα ριμπάουντ. Όταν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Μένουν τρία ματς στη περιοδεία μας και ελπίζω να παίξουμε καλό μπάσκετ και να φτάσουμε στις νίκες ώστε να δούμε σε ποια θέση θα καταλήξουμε.».

Για την παρουσία του στην εκπομπή «60 minutes» ο Αντετοκούνμπο τόνισε πως, «η αλήθεια είναι πως όταν με ενημέρωσε ο ατζέντης μου δεν ήξερα καν τι εκπομπή ήταν αυτή. Με ενημέρωσαν πόσο σημαντική ήταν και ότι τελευταίος καλεσμένος ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς οπότε χάρηκα που πήγα».

"We have three games left on this road trip and hopefully we can play good basketball and get some wins." pic.twitter.com/rb0WgS1YFC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 28 Μαρτίου 2018