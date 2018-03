Νας και Γιάννης έκαναν... 94 κεφαλιές! (vid)

Η αγάπη του Στιβ Νας για το ποδόσφαιρο είναι γνωστή αφού εκτός από general manager στην εθνική ομάδα του Καναδά και σύμβουλος στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ο βετεράνος γκαρντ είναι μικρομέτοχος στη Μαγιόρκα και πλέον θα σχολιάζει αγώνες του Τσάμπιονς Λιγκ για λογαριασμό του δικτύου Turner Sports!

Ο 44άχρονος Νας προκάλεσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες κεφαλιές! «Πόσες μπορούμε να κάνουμε; Πιστεύεις ότι μπορούμε να κάνουμε μερικές»; «Νομίζω 4-5» του εξήγησε ο Greek Freak. «Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε 20» απάντησε ο Καναδός κι άρχισε το σόου!

Steve Nash and Giannis really went for 94 headers pic.twitter.com/qWZJQmuQ1b

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Μαρτίου 2018