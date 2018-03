Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε πίσω του το διάστρεμμα που του στέρησε τη συμμετοχή στο ματς με τους Μπουλς και είχε 25 πόντους με 4/5 βολές, 6/12 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη στα 38' που έμεινε στο παρκέ, κόντρα στους Σπερς.

Δείτε το video με τα highlights του από την εν λόγω αναμέτρηση:

The best of The Greek Freak from the victory over the Spurs:

25 PTS | 10 REB | 3 AST pic.twitter.com/NU34FKeSDu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 25, 2018