Αντετοκούνμπο: «Δεν παίζουμε ακόμα το καλύτερο μπάσκετ μας» (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον αγώνα με τους Κλίπερς και τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση με τους Μπουλς, εκεί όπου το Μιλγουόκι επικράτησε με 118-105 και φιγουράρει στην 8η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 38-34.

Τα «Ελάφια» υποδέχονται το Σαν Αντόνιο (25/3, 22:30) και ο Αντετοκούνμπο σχολίασε την πορεία της αποθεραπείας του: «Αισθάνομαι καλά. Ένιωσα καλά βγαίνοντας στο γήπεδο για να δοκιμάσω το πόδι μου. Θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση το πρωί πριν από τον αγώνα και θα αποφασίσουμε. Συμμετείχα στην προπόνηση, ήταν πιο χαλαρή... Δουλέψαμε κυρίως στα plays του Σαν Αντόνιο. Θα ανεβάσω ταχύτητα στη συνέχεια».

Πρόσθεσε, επίσης, πως: «Έκανα κάποιες θεραπείες, έκανα συγκεκριμένες κινήσεις στην προπόνηση. Αν νιώσω ότι πονάω δεν θα παίξω. Αν όμως τραυματιστώ ξανά, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και θα μείνω εκτός για μεγαλύτερο διάστημα, επομένως πρέπει να είμαι προσεκτικός. Ελπίζω να είμαι καλύτερα αύριο»

Τα playoffs βρίσκονται προ των πυλών και ο Greek Freak σχολίασε: «Δεν παίζουμε το καλύτερο μπάσκετ που μπορούμε όμως χθες το βράδυ κάναμε μια σπουδαία νίκη (σ.σ. με τους Μπουλς). Τα παιδιά έκαναν σπουδαία δουλειά, βγήκαν μπροστά... Ο Μπράντον έπαιξε εξαιρετικά... Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, παίξαμε καλή άμυνα. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και να παίξουμε καλό μπάσκετ».

"It feels good. It was great just going out there and testing it...I just got to evaluate it tomorrow morning."

- @Giannis_An34 on his ankle sprain: pic.twitter.com/vHkDc7sGZl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Μαρτίου 2018