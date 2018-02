Η regular season στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έχει μπει στην τελική ευθεία, οι ομάδες διεκδικούν την πρόκριση στα playoffs και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη ενώ το ΝΒΑ δημοσίευσε το Top-20 καρφωμάτων την περασμένη εβδομάδα.

The BEST DUNKS from Week 19's NBA action! pic.twitter.com/8KaHIiYKZ8

— NBA (@NBA) 26 Φεβρουαρίου 2018