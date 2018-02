Μια ακόμα ευκαιρία δίνουν στον Μήτρου-Λονγκ οι Τζαζ! (pic)

Μια νέα ευκαιρία δίνουν οι Τζαζ στον Ναζ Μήτρου-Λονγκ!

Το 10ήμερο συμβόλαιο του ελληνικής καταγωγής γκαρντ με την ομάδα της Γιούτα ολοκληρώθηκε στις 21/02 κι έτσι του προσέφερε νέο συμβόλαιο, όπως αναφέρουν μέσα των ΗΠΑ.

Με την φανέλα της θυγατρικης ομάδας, Σολτ Λέικ Σίτι, ο 25χρονος παίκτης είχε 17.2 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ, ενώ στο ΝΒΑ έπαιξε κόντρα στου Ντένβερ και είχε 3 πόντους σε λιγότερο από ένα λεπτό.

The Utah Jazz plan to sign Naz Mitrou-Long to a second 10-day contract, @DefPenHoops has learned.

