«Ηγετική» κουβέντα είχαν οι Κάρι - Αντετοκούνμπο! (vid)

Το περιεχόμενο της συζήτησης που είχαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Στεφ Κάρι αποκάλυψαν οι Μπακς.

Η ομάδα του Μιλγουόκι δημοσίευσε σε βίντεο ένα απόσπασμα της κουβέντας τους, στο οποίο κεντρικό θέμα ήταν η έννοια του «ηγέτη».

Κάρι: «Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεσαι καλύτερος κι έτσι κάνεις το επόμενος βήμα. Αυτό έχει σημασία».

Γιάννης: «Μου αρέσει ο τρόπος που παίζετε. Δείχνετε πόσο καλά περνάτε στο παρκέ».

Κάρι: «Λέμε πως η νίκη είναι καλή, αλλά ο τρόπος που το φτάνεις σε αυτή μετρά. Όλοι έχουν μερίδιο. Κι εσύ προφανώς ηγείσαι (σ.σ. στους Μπακς) κι εκτιμάς ό,τι κάνουν όλοι οι συμπαίκτες σου. Αυτό έχει σημασία, όταν είσαι ηγέτης».

Leadership talk with @StephenCurry30 and @Giannis_An34 at #NBAAllStar pic.twitter.com/ha4SKR4hXY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Φεβρουαρίου 2018