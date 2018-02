Δεκαήμερο συμβόλαιο στους Τζαζ ο Μήτρου-Λονγκ (pic)

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ άγγιξε το triple-double με 17 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ στη νίκη των Salt Lake City Stars επί των Texas Legends με 90-85 στη G League και επιστρέφει στη Γιούτα υπογράφοντας 10ήμερο συμβόλαιο σύμφωνα με τον Shams Charania του Yahoo.

Sources: The Utah Jazz plan to sign guard Naz Mitrou-Long on a 10-day contract. Long rejoins Jazz from G League's Salt Lake City, after guard Ricky Rubio suffered injury in win last night.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 10 Φεβρουαρίου 2018