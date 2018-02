Giannis: «Έχω γυρίσει τον αστράγαλό μου 2 φορές σε 5 ματς» (vid)

Λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του Νετς-Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρόμαξε τον κόσμο, καθώς γύρισε τον δεξί του αστράγαλο κι έμεινε για λίγο πεσμένος στο παρκέ.

Παρόλα αυτά, δεν φάνηκε να έχει κάτι ανησυχητικό, αφού πήγε μόνος του στον πάγκο και μετά τον αγώνα φάνηκε καθησυχαστικός.

«Στην αρχή νιώθεις τον πόνο και σκέφτεσαι πόσο άσχημα να είναι. Έχω γυρίσει τον αστράγαλό μου δύο φορές στους πέντε τελευταίους αγώνες. Απλά πρέπει να συνεχίζω να παιζω. Πονούσα λίγο, αλλά αν η ομάδα μου με χρειαζόταν, θα έμπαινε ξανά στο παρκέ. Έχουμε ένα πολύ καλό ιατρικό επιτελείο που με φροντίζει. Θα είμαι έτοιμος για το επόμενο ματς», είπε ο «Greek Freak» στους εκπροσώπους τύπου μετά το ματς.

"We’re just having fun and I think Coach Prunty's doing a great job just coaching everybody and making everybody feel confident playing and just pushing it to get better.” pic.twitter.com/n3rqrq8K7z

