Η εμφάνιση του «Greek Freak» στο Μπρούκλιν! (vid)

Εξαιρετικός ο Giannis στη νίκη των Μπακς!

Ο Αντετοκούνμπο έκανε φοβερά καρφώματα, έριξε εντυπωσιακές τάπες κι ευστόχησε σε τρίποντα!

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Νετς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 τάπα, οδηγώντας τα «ελάφια» στη νίκη (94-109).

Λίγα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα αποχώρησε τραυματίας, αν και φάνηκε να μην έχει κάτι σοβαρό. Άλλωστε, με την ολοκλήρωση του αγώνα, χαμογελούσε, χαρούμενος για τη νίκη.

