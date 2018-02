Έκτη νίκη σε επτά ματς για τους Μπακς!

Τα «ελάφια» έκαναν την... βόλτα τους στο Μπρούκλιν κι επικράτησαν άνετα των Νετς (94-109).

Μπλέντσο, Χένσον, Αντετοκούνμπο, Μίντλετον και Πάρκερ πρωταγωνίστησαν στην αναμέτρηση.

«Greek Freak» και Ντελαβεντόβα αποχώρησαν τραυματίες.

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης

Full game highlights of today's 109-94 WIN over the Brooklyn Nets!! #FearTheDeer pic.twitter.com/C2u3e1aGtz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Φεβρουαρίου 2018