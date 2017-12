Η επίσκεψη των Μπακς και του Αντετοκούνμπο σε παιδικό νοσοκομείο (vid)

Αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύονταν στη συγκεκριμένη κλινική είχαν ζητήσει δώρο από τον Άγιο Βασίλη να γνωρίσουν τους παίκτες των Μπακς και αυτοί φρόντισαν να το πραγματοποιήσουν.

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με τους Ντελαβεντόβα, Μπρόγκντον και Μπλέντσο επισκέφτηκαν το συγκεκριμένο νοσοκομείο, έδωσαν δώρα στα παιδιά και μοίρασαν πολλά χαμόγελα τα οποία τα παιδιά δε θα ξεχάσουν ποτέ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δημοσίευσαν βίντεο από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ομάδας.

Proud to give back to our community during the holidays and all year round pic.twitter.com/fbuFmD08NE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Δεκεμβρίου 2017