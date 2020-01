Μπάτλερ: Η ζωή του όλη... τσαμπουκάδες και καυγάδες! (vids)

Μιλάνο - Παναθηναϊκός: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια βρίσκονται εδώ. |21+

Είναι παικταράς, είναι all around, είναι ένας από τους κορυφαίους two way players της λίγκας.

Όμως δεν αποτελεί εκ των καλύτερων παιδιών στη λίγκα. Αντίθετα όπου καυγάς και τσαμπουκάς, ο Tζίμι Μπάτλερ πάντα πρώτος.

Ο Jimmy Buckets δεν δέχθηκε το φάουλ του Ουόρεν, του ζήτησε τον λόγο, κόλλησε κεφάλι με κεφάλι στον αντίπαλο του, στη συνέχεια του έστειλε φιλάκια, ενώ μετά το ματς τον αποκάλεσε σκουπίδι.

Φυσικά οι καυγάδες είναι η... ζωή του. Ποτέ δεν θα κάνει πίσω και πάντα θα απαντήσει αν προκληθεί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι πανέτοιμος να ξεκινήσει εκείνος τον καυγά.

Το gazzetta.gr μάζεψε τους κορυφαίους τσαμπουκάδες στην καριέρα του σκληρού παιδιού των Χιτ και σας τους παρουσιάζει.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς ακόμα και όταν βρισκόταν στα πρώτα βήματα του στο Σικάγο, δεν δίσταζε να τα βάλει με τον οποιονδήποτε.

Αυτός είναι ο Τζίμι Μπάτλερ και δεν θα αλλάξει ποτέ.

Η λίστα των ατόμων παραλίγο μπει στο ρινγκ μαζί τους είναι μεγάλη.

Στα playoffs του 2015 άρπαξε τον OJ Μέγιο, ενώ όταν βρισκόταν στους Μπουλς τα έβαλε και με τον Κάνινγκχαμ. Και για να μην πει κανείς πως δεν τα βάζει με σταρ, πήγε να παίξει ξύλο και με τον ΛεΜπρόν σε ματς των ταύρων με τους Χit. Επιπλέον δεν δίστασε να δείξει την τρέλα του στον Νενέ, αφού κόλλησε το κεφάλι στη μούρη του και παραλίγο να έχουμε μποξ.

Στην postseason του 2017 θέλησε να αρχίσει μανούρα με ένα από τα πιο σκληρά παιδιά της λίγκας, τον Μάρκους Σμαρτ.

Ούτε στους Σίξερς άλλαξε μυαλά, αφού ήθελε να... δείρει τους Μπράντλεϊ, Γκρίφιν και φυσικά τον πολύ ψηλότερο του Άλεξ Λεν. Στο ματς με τους Νετς, ο Ντάντλεϊ έσπρωξε τον Εμπίντ, ο Μπάτλερ απάντησε και έγινε ο κακός χαμός. Kαι φυσικά φτάσαμε στον καυγά με τον Ουόρεν.

Aπολαύστε όλες τις φορές ο Μπάτλερ ξέφυγε!