Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να μπει στην 7η ημερολογιακή σεζόν του στο ΝΒΑ και σε αυτά τα 7 χρόνια έχει καταφέρει να κάνει πραγματικότητα αρκετά από τα όνειρα του και κάποια που μπορεί να τα έκανε... κρυφά. Πήγε στο ΝΒΑ ένα... παιδάκι, που μόνο είχε παίξει στην Α2 της Ελλάδας και του Φιλαθλητικού και με πάρα πολλή δουλειά, προσπάθεια, πίστη και επιμονή κατάφερε και έφτασε μέχρι την κορυφή στα 24 του χρόνια.

Ο Έλληνας σταρ είναι αδιαμφισβήτητος ηγέτης του Μιλγουόκι, έχει αλλάξει για τα καλά την μοίρα της ομάδας και την οδηγεί σε νέους δρόμους, που πλέον έχουν ως μοναδικό προορισμό το δαχτυλίδι πρωταθλήματος. Τα... Ελάφια, τα τελευταία χρόνια, γράφουν νέες σελίδες ιστορίας στο βιβλίο τους και εκείνος που κρατά τον ρόλο του πρωταγωνιστή σε όλο αυτό είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» έχει αλλάξει επίπεδο μέσα στο παρκέ, έχει κοντραριστεί με τους κορυφαίους και είναι ο MVP της λίγκας γράφοντας ιστορία. Το μόνο που απομένει είναι να φτάσει με την ομάδα του μέχρι το τέλος της διαδρομής και να διεκδικήσει πλέον τον τίτλο. Πολλοί είναι οι κορυφαίοι παίκτες που έχουν υποκλιθεί στο μεγαλείο του Γιάννη, έχουν μιλήσει για τις ικανότητες του και έχουν παραδεχτεί ότι ψάχνουν τρόπους να τον σταματήσουν.

Αυτό δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και δεν το καταφέρνουν οι περισσότερες ομάδες της λίγκας, με τους καλύτερους αμυντικούς. Συνήθως επιστρατεύονται δύο και τρεις αντίπαλοι για να πέσουν πάνω του, ενώ και ο Γιάννης έχει παραδεχτεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση για την ομάδα του και να μοιράσει την μπάλα, αν δεν τελειώσει μόνος του την φάση.

Αυτός είναι και ο λόγος που τόσα χρόνια οι αντίπαλοι αμυντικοί επέλεγαν να δώσουν το σουτ στον Γιάννη και να ξεκινήσουν την άμυνα τους από λίγο πιο μέσα ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να τον σταματήσουν στις απόπειρες του να φτάσει μέχρι το καλάθι. Αυτό όμως ήταν... last year. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά και δεν έχει κανένα θέμα να το παραδεχτεί και ο Έλληνας σταρ δημόσια και να προειδοποιεί.

