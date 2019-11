Σανς: Να μπουν στα «στοιχειωμένα» παπούτσια των Νας και Αμάρε! (pics & vids)

Οι Σανς δεν έχει ζήσει και πολλές ένδοξες στιγμές. Έχασε στους τελικούς του 1976 από τους Λέικερς, ενώ το 1993 ο MVP Τσαρλς Μπάρκλεϊ και η παρέα του είχαν την ατυχία να πέσουν πάνω στους Μπουλς του Τζόρνταν στους τελικούς του ΝΒΑ. Η τελευταία φορά που το Φοίνιξ έζησε κάτι σπουδαίο ήταν στα μέσα μέχρι και το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας. Τότε η... αρμάδα των φοβερών και τρομερών Στιν Νας και Αμάρε Στούντεμαϊρ έπαιζε μπάσκετ... ωδή στην επίθεση και είχε κερδίσει πολλούς υποστηρικτές. Εκείνη η ξεχωριστή ομάδα έφτασε 3 φορές στος τελικούς Δύσης, αλλά εκεί το όνειρο έσβησε.

Το gazzetta.gr γράφει για τους... ανανεωμένους Σανς που μετά από χρόνια δείχνουν να ετοιμάζουν όμορφα πράγματα, στοχεύοντας στη μεγάλη τους επιστροφή στα playoffs για πρώτη φορά μετά την τελευταία παράσταση της ομάδας του Νας και του Αμάρε.

Η απολαυστική ομάδα των Νας και Αμάρε… άγγιξε το όνειρο

Οι Σανς αγνοούν τα playoffs από τη σεζόν 2009-10, τότε που στην ομάδα βρισκόταν ένα ονειρεμένο δίδυμο. Στιβ Νας και Αμάρε Στούντεμαϊρ έκαναν φοβερά πράγματα πάνω στο παρκέ και ήταν οι ηγέτες μιας εκ των κορυφαίων fun to watch ομάδων στην ιστορία του ΝΒΑ. Το Φοίνιξ τότε είχε φτάσει στους τελικούς της Δύσης, αλλά υποκλίθηκε στους Λέικερς του Κόμπι Μπράιαντ.

Πάντως οι βάσεις είχαν μπει από τα μέσα της δεκαετίας Το Φοίνιξ που εκτός των Νας και Αμάρε, είχε Σον Μάριον, Κουέντιν Ρίτσαρντσον και Τζό Τζόνσον, έφτασαν σε δύο σερί τελικούς Δύσης το 2005 και το 2006. Και στους δύο δεν τα κατάφεραν, καθώς ηττήθηκαν με 4-2 από Σπερς και Μάβερικς και το όνειρο έσβησε. Ένα χρόνο μετά το Φοίνιξ συναντιέται στους ημιτελικούς Δύσης με το Σαν Αντόνιο και στο Game 3 έγιναν πολύ περίεργα πράγματα κατά των Σανς από την πλευρά των διαιτητών σε ένα ματς άφησε πολύ… σκιές και θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία του Φοίνιξ.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως το Φοίνιξ από το 2004 ως το 2006 πρόσφερε ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα στους φίλους του ΝΒΑ. Ένα ρεσιτάλ στον επιθετικό τομέα, το οποίο οφειλόταν στον λάτρη αυτής της φιλοσοφίας Μάικ Ντ'Αντόνι. Πάντως τίποτα δεν θα είχε γίνει αν το δίδυμο Νας-Αμάρε δεν είχε… κολλήσει αρμονικά. Βρισκόντουσαν στο παρκέ με... κλειστά μάτια. Ο πανούργος Νας (2 φορές MVP της λίγκας) ήξερε πως θα κάνει να φανούν με τον καλύτερο τρόπο οι ικανότητες... οδοστρωτήρα που είχε ο Αμάρε.

Η ομάδα του 2004-05 έκανε 62 νίκες (franchise record), δείχνοντας την τεράστια ποιότητα της. Τους 100 τους είχε για… πλάκα σε κάθε ματς.

Ο… ήλιος βγήκε ξανά στο Φοίνιξ

Από το 2010 μέχρι και την περσινή σεζόν οι Σανς δεν μπορούσαν να σηκώσουν κεφάλι. Δεν σταματούσαν να μετρούν… σφαλιάρες και αδυνατούσαν να πλησιάσουν στις θέσεις των playoffs. Είναι χαρακτηριστικό πως από τη σεζόν 2013-14 μέχρι πέρυσι, το ρεκόρ τους ήταν κάθε χρόνο χειρότερο. Η ομαδάρα της προηγούμενης δεκαετίας ήταν πλέον μια μακρινή ανάμνηση. Οι Σανς είχαν συνηθίσει στη μιζέρια και στην ήττα, όντας μία από τις ομάδες που γινόταν σάκος του μποξ για τον αντίπαλο. Μάλιστα πέρυσι τελείωσαν με το τραγικό 19-63, μια επίδοση που αποτελεί την 2η χειρότερη στην ιστορία της. Οι ιθύνοντες κατάλαβαν πως κάτι πρέπει να γίνει και να προστεθεί δίπλα στον απιθανο σκόρερ Μπούκερ και τον ταλαντούχο ψηλό Έιτον. Και έτσι έγιναν πολύ ψαγμένες κινήσεις πρωτίστως με τον Ρούμπιο και στη συνέχεια με τους Ούμπρε, Μπέινς, Σάριτς και Καμίνσκι να έρχονται στην ομάδα.

Ρούμπιο-Μπούκερ: Ταίριαξαν από την πρώτη στιγμή

Τότε ήταν οι Νας και Αμάρε. Ένα δίδυμο άπιαστο, ονειρεμένο, αξεπέραστο για την ιστορία της ομάδας από την έρημο της Αριζόνα. Φέτος το χαμόγελο έχει επιστρέψει στους φιλάθλους των Σανς και για αυτό κατά κύριο λόγο είναι οι Μπούκερ και Ρούμπιο. Ο Ντέβιν που αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας άντεξε στις δύσκολες στιγμές, τότε που όλα έδειχναν χαμένα. Τότε που πήγαινε από ήττα σε ήττα. Όμως το ταλέντο του δεν ήταν για αυτή την κατάντια. Είναι ένα παιδί φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Μην ξεχνάμε πως ο τυπάκος αυτός έχει βάλει 70 πόντους σε ένα ματς κόντρα στους Σέλτικς.

Φέτος δεν σταματά να… βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλάθια, αφού έχει 25.5 πόντους μέσο όρο με το εκπληκτικό 50% τρίποντα και το 54% στα δίποντα. Φυσικά είναι πρώτος σκόρερ των Σανς και μέσα στο TOP 15 ολόκληρου του ΝΒΑ. Aυτό δεν τον αποτρέπει από το να δείχνει την ικανότητα του και στον οργανωτικό τομέα.. Μοιράζει 6 ασίστ ανά ματς και ξέρει να κάνει ευτυχισμένους τους συμπαίκτες με τον τρόπο που αγωνίζεται.

Ο Μπούκερ μέχρι στιγμής έχει ταιριάξει έξοχα με τον MVP του Παγκοσμίου, Ρίκι Ρούμπιο. Ο Ισπανός ήρθε από τη Γιούτα και πολύ λίγος κόσμος έδωσε σημασία σε αυτή την κίνηση. Όμως ο πρωταθλητής κόσμου τους έδειξε πως έκαναν λάθος, γιατί δίνει στους Σανς, αυτό που τους έλειπε. Το μυαλωμένο μπάσκετ και την… εκτόξευση στον τομέα της οργάνωσης και της πάσας. Ο Ρίκι είναι ο κορυφαίος πασέρ της ομάδας του και τέταρτος στο ΝΒΑ με 8.7 ανά παιχνίδι. Διαβάζει υπέροχα το παιχνίδι και κατευθύνει έξοχα τους συμπαίκτες του.

Η… χημεία που έχει αναπτύξει με τους συμπαίκτες του και ειδικά τον Μπούκερ κάνει τη διαφορά για τους Σανς. Και μπορεί να προκαλεί εντύπωση σε πολλούς, αλλά είναι ο Νο.1 ριμπάουντερ της ομάδας, αφού ο Έιτον τιμωρήθηκε και θα λείψει για πολύ καιρό.

Οι σημαντικές προσθήκες

Είναι η αποκάλυψη των Σανς σε σχέση με αυτό που περίμεναν οι περισσότερο και με αυτά που δείχνει στο παρκέ. Ο Κέλι Ούμπρε τζούνιορ κάνει τη σεζόν της ζωής του και αποτελεί τον 2ο σκόρερ της ομάδας με 18 πόντους ανά ματς. Παίζει με τρομερή αυτοπεποίθηση και δίνει σημαντικές βοήθειες στην παρέα του Μπούκερ.

Ακόμα μια ψαγμένη επιλογή είναι ο Μπέινς. Ένας ψηλός που μπορεί να πληγώσει τον αντίπαλο τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι. Δεν είναι τυχαίο ότι σουτάρει με 46%. Ένας εξαιρετικός τρόπος για να τραβήξει έξω τον αντίπαλο ψηλό και να ανοίξει τη ρακέτα των αντιπάλων. Είναι τιμιότατος με 15 πόντους και 5.5 ριμπάουντ ανά ματς.

Τα 4άρια που βάζουν το λιθαράκι τους

Το καλοκαίρι το Φοίνιξ έβαλε στη… φαρέτρα του τους Σάριτς και Καμίνσκι. Και ήδη τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει να φαίνονται στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Κροάτης που ξεκινάει βασικός έχει 11.3 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο πρώην παικτης των Χόρνετς που έρχεται από τον πάγκο συνεισφέρει με 10.6 πόντους και 6 ριμπάουντ. Καθοριστική η συμβολή τους.

Η ωριμότητα που έκρυψε την απώλεια του Έιτον

Η σεζόν δεν άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους Σανς. Ο ΝτεΆντρε Έιτον, ο οποίος στο ντραφτ του 2018 ήταν Νο1 τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 25 αγώνων λόγω χρήσης απαγορευμένων ουσιών, παραβιάζοντας τον κανονισμό Anti-Drug του ΝΒΑ. Ο κορυφαίος ψηλός της ομάδας, ένα σημείο αναφοράς στη ρακέτα έμεινε off για πολύ καιρό. Αλλά οι Σανς πήγαν κόντρα σε όλες τις προβλέψεις και κατάφεραν να δείξουν ωριμότητα, καλύπτοντας το τεράστιο κενό.

Ο head coach Μόντι Ουίλιαμς

Oι Σανς προσπαθήσαν τα τελευταία χρόνια να βρουν την... μαγική συνταγή για τη θέση του προπονητή. Δοκίμασαν πολλούς, πάρα πολλούς. Από το 2013 μέχρι πέρυσι τον Μάη έφεραν Χόρνατσεκ, Ουάτσον, Τριάνο και Κοκόσκοφ. Όμως κανείς από αυτούς δεν μπόρεσε να στεριώσει. Φέτος τα... κλειδιά δόθηκαν στον ταλαντούχο Μόντι Ουίλιαμς και τα αποτελέσματα φαίνονται. Ο Μόντι από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στο Φοίνιξ προσπάθησε να δημιουργήσει μια εξαιρετική σχέση με τον σταρ της ομάδας, Ντέβιν Μπούκερ. Να... χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. Ήθελε να καταφέρει να πάρει το 100% από τον ηγέτη της ομάδας και να τον κάνει να νιώσει υπέροχα πριν το ξεκίνημα της σεζόν. Ήδη ο Μπούκερ δείχνει πιο ήρεμος στο παιχνίδι του και δεν σταματά να πυροβολεί!

Ακόμα ένα στοιχείο που πρόσεξε είναι να στοχεύσει σε παίκτες με εμπειρία playoffs. Πέρυσι είχε μόλις 2 τέτοιους στο ρόστερ του. Φέτος έχει 5-6, καθώς πήρε Μπέινς, Ρούμπιο και Σάριτς. «Την τελευταία σεζόν, είχαν μόνο 2 παίκτες με εμπειρία από playoffs. Φέτος έχουμε 5-6. Επιπλέον έχουμε πολλά ταλαντούχα παιδιά που μαθαίνουν συνεχώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να παίζουμε πάντα σαν ομάδα και να είμαστε περήφανοι για αυτό που παρουσιάζουμε στο παρκέ. Πρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα από τις προηγούμενες σεζόν», ήταν τα λόγια του.

Στην... πιάτσα του ΝΒΑ θεωρείται ένας εκ των πιο ανερχόμενων προπονητών και η πορεία του στους Σανς θα καθορίσει πολλά για την εξέλιξη της καριέρας. Αν και είναι νωρίς, έχει καταφέρει να δώσει ελπίδα στον κόσμο του Φοίνιξ.

Ξεκίνημα που τους κάνει να ονειρεύονται playoffs

This is the teams best start to the season through 11 games since 2009-10! #RisePHX pic.twitter.com/hKJtBirDCx

— Phoenix Suns (@Suns) November 16, 2019