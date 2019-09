Πιτ Μάραβιτς: Ο «Μάτζικ» πριν από τον... Τζόνσον (vid)

Ο Πιτ Μάραβιτς μπορεί να μην είχε την προβολή που, ενδεχομένως, να άξιζε ωστόσο υπήρξε ένας παίκτης που συνδύασε το θέαμα με την ουσία. Ο παίκτης ο οποίος έκρυβε τη μπάλα μέσα στη... φανέλα του και την εμφάνιζε με ταχυδαχτυλουργικό τρόπο μοιράζοντας εντυπωσιακές ασίστ.

O «Pistol Pete» έφυγε πρόωρα από την ζωή σε ηλικία 40 ετών αφήνοντας μια τεράστια καριέρα πίσω του. Αγωνίστηκε σε 658 ματς του ΝΒΑ με τις φανέλες των Ατλάντα Χοκς, Νιου Όρλεανς Τζαζ, Γιούτα Τζαζ και Μπόστον Σέλτικς, έχοντας κατά μέσο όρο 24,2 πόντους, 5,4 ασίστ και 4,2 ριμπάουντ.

Αν δεν τον έχετε δεν να πασάρει και να κινείται όπως ο «Μάτζικ» Τζόνσον, απλά δείτε το βίντεο που ακολουθεί...

Pistol Pete Maravich was a flashy passer and had great ball control especially for his time.

Pistol Pete averaged 24 PPG for his career, his best season was the ‘76-‘77 season when he averaged 31 PPG.

Look up Pete Maravich’s passing & practice drills, you should be impressed! pic.twitter.com/1kCq9gqDXG

