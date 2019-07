Ντουράντ - Ίρβινγκ: Nικς ημίχρονο, Νετς τελικό! (pics & vids)

«Χαμός» έχει γίνει στο ΝΒΑ στις πρώτες ώρες της free agency. Αρκετές είναι οι κινήσεις που έχουν κάνει… θόρυβο, αλλά κακά τα ψέμματα, εκείνη που… έκλεψε τις εντυπώσεις κόσμο το τελευταίο 24ωρό είναι οι Νετς.

Το gazzetta.gr γράφει για την ομάδα που τα έφερε όλα... τούμπα, αφήνοντας τους Νικς μόνο με τα δημοσιεύματα και τις προσδοκίες των προηγούμενων μηνών.

Ντουράντ και Ίρβινγκ σύμφωνα με τους περισσότερους μέσα στη σεζόν, έδειχναν έτοιμοι να πάνε πακέτο στη Νέα Υόρκη, όμως το Μπρούκλιν έκανε το colpo grosso (πήρε και Τζόρνταν) και θέλει να αλλάξει την ιστορία του.

Νικς: Το trade-«παίζω τα ρέστα μου» για Ντουράντ-Ίρβινγκ!

Την τελευταία μέρα του Γενάρη οι Νικς πήραν την απόφαση να αποχαιρετίσουν τον μεγάλο τους σταρ, αλλά παροπλισμένο λόγω τραυματισμού, Κρίσταπς Πορζίνγκις, με στόχευση στη free agency του καλοκαιριού.

O Kρίσταπς Πορζίνγκις μαζί με τους Κόρτνι Λι και Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ πήγαν στο Ντάλας, ενώ οι ΝτεΆντρε Τζόρνταν, Ντένις Σμιθ Τζούνιορ και Ουές Μάθιους μετακόμισαν τότε στη Νέα Υόρκη.

Η κίνηση αυτή έγινε ξεκάθαρα, επειδή οι Νικς ήξεραν ότι είχαν αρκετό χώρο στο salary cap για να προσελκύσουν 2 superstars στη free agency με max contracts. Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο έβαλε στο μάτι… τους Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ, θέλοντας να τους φέρει πακέτο.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν αρκετά δημοσιεύματα ανέφεραν πως το φοβερό δίδυμο θα καταλήξει στη Νέα Υόρκη και θα δημιουργηθεί μια big-three μαζί με τον Ζάιον Ουίλιαμσον, τον οποίο ονειρευόντουσαν στο draft.

Όμως έχασαν στη λοταρία, οι Πέλικανς τράβηξαν το Νο.1 και έτσι το τέρας της φύσης από το Duke πήγε στη Νέα Ορλεάνη. Το… τελειωτικό χτύπημα για τους Νικς, ήρθε χθες βράδυ, όταν έγινε γνωστό πως οι φοβεροί και τρομεροί Ντουράντ και Ίρβινγκ θα πάνε στο Μπρούκλιν. Έτσι η λαμπερή Νέα Υόρκη… έφαγε μεγάλη ήττα από το Μπρούκλιν, το οποίο απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από κέντρο αυτής. Μπορείς να πεις πως πήγαν στην ίδια… γειτονιά, αλλά στη λιγότερο διάσημη ομάδα. Για άλλη μια φορά οι Νικς δεν ήταν ο επιθυμητός προορισμός για μεγάλους stars.

Μάλιστα οι Νετς είπαν να... χώσουν ακόμα πιο βαθιά το μαχαίρι στη πληγή των Νικς, αφού πήραν και τον πολύτιμο ΝτεΆντρε Τζόρνταν. Έναν σέντερ λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η free agency άνηκε στη Νέα Υόρκη.

Knicks “Shattered Dreams Tour” 2019

May 14th.-Draft Lottery “I dream of Zion”

June 13th.-Kyrie leaning towards Nets

June 17th.-Anthony Davis to be traded to the Lakers

June 30th.-Kevin Durant and DeAndre Jordan will sign with the Nets #Knicks pic.twitter.com/sEVyDuAZBt

— Marlon Ferreira (@MarlitosF81) 30 Ιουνίου 2019