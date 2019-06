Μιτς Ρίτσμοντ: Ένας από τους πιο underrated σούτινγκ γκαρντ στο ΝΒΑ! (vids)

O απόφοιτος του Κάνσας έμελλε να αποτελέσει έναν από τους σπουδαιότερους σουτινγκ γκαρντ στην ιστορία του ΝΒΑ αλλά να να μην λάβει τη δόξα όπως άλλοι παίκτες του ΝΒΑ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ήταν εκείνοι που τον είχαν επιλέξει στο νούμερο «5» του ντραφτ το 1988 και μαζί με τους Κρις Μάλιν και Τιμ Χάρνταγουεϊ συνέθεσε την διάσημη «Run TMC» (σ.σ. Tim, Mitch, Chris) στο Όκλαντ. Εμπνευσμένη από το ραπ συγκρότημα «Run DMC» και το γρήγορο και θεαματικό μπάσκετ που έπαιζε η ομάδα, ασχέτως εάν δεν κατάφερε κάτι καλό την τριετία 1988-1991 που έμεινε ο Ρίτσμοντ.

Στη συνέχεια μετακόμισε στο Σακραμέντο όπου έμεινε για μια επταετία (1991-1998) και ακολούθησαν οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (1998-2001) και οι Λος Άντζελες Λέικερς (2001-2002) με τους οποίους κατέκτησε το ένα και μοναδικό πρωτάθλημα της καριέρας του (2002). Σημειώστε ότι έχει πάρει μέρος σε 6 All Star Games και είχε αναδειχθεί MVP το 1995 στο Φίνιξ, ενώ ήταν Rookie Of The Year το 1989. Μάλιστα η φανέλα με το νούμερο «2» έχει αποσυρθεί για πάντα από την ομάδα του Σακραμέντο.

Συνολικά μέτρησε 976 ματς στην κανονική περίοδο έχοντας 21 πόντους κατά μέσο όρο (39% στα τρίποντα), 3,9 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα, ενώ έπαιξε και σε άλλα 23 ματς των playoffs με 19,5 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες.

Happy Birthday Rock!