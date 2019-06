Draft TOP 10: Πόσο ταιριάζουν στις ομάδες τους oι νέοι αστέρες! (vids)

Το draft του 2019 δεν έκρυβε πολλές εκπλήξεις σχετικά με τις πρώτες 10 επιλογές.

Ζάιον Ουίλιαμσον στους Πέλικανς, Μοράντ στους Γκρίζλις και Μπάρετ στους Νικς.

Το gazzetta.gr μάζεψε τα δυνατά στοιχεία των αστέρων του μέλλοντος και αναλύει πόσο ταιριάζουν αυτοί οι παίκτες με τις ομάδες, ρίχνοντας μια ματιά και στο υπόλοιπο ρόστερ.

Zion Williamson, PF, Duke, 26 πόντοι μέσο όρο, 18 ετών

Πέλικανς

Οι Πέλικανς στάθηκαν τυχεροί στη draft lottery, αφού πήραν το Νο.1. Με αυτή την εξέλιξη όλοι ήξεραν πως ο Ζάιον Ουίλιαμσον θα γίνει κάτοικος Νέας Ορλεάνης. Μιλάμε για τέρας της φύσης που σε… τρομάζει. Ταχυτατός, δυνατός, εκρηκτικός και αλτικότατος. Τέτοιοι παίκτες βγαίνουν σπάνια και το παλικαράκι αυτό αν μείνει μακριά από ατυχίες και τραυματισμούς θα αφήσει εποχή. Μπορεί να σκοράρει από το ζωγραφιστό και να χρησιμοποιήσει έξοχα τον όγκο του.

Οι… πελεκάνοι μπήκαν σε νέα εποχή, αφού ο σταρ τους τα τελευταία χρόνια, ο Άντονι Ντέιβις πήγε στους Λέικερς. Το αντίθετο δρομολόγιο έκαναν οι Μπολ, Ίνγκραμ και Χαρτ. Οι Πέλικανς θα έχουν μια ομάδα με πολύ ταλέντο. Η επιλογή του Ζάιον κουμπώνει τέλεια, καθώς ο πρώην αστέρας του Duke θα παίζει στο «4», εκεί όπου αγωνιζόταν ο Ραντλ την περσινή σεζόν και θα αποχαιρετήσει.

Μπολ, Χόλιντεϊ, Ίνγκραμ, Ζάιον και πιθανότατα ένα σπουδαίο όνομα από τη free agency για σέντερ συνθέτουν μια απολαυστική πεντάδα. Επιπλέον στους Πέλικανς κατέληξε και ο ταλαντούχος σέντερ Τζάχσον Χέις. Η Νέα Ορλεάνη έχει στο ρόστερ της τον Ζάιον, έναν παίκτη που περιμένει να δει στο ΝΒΑ ολόκληρος ο πλανήτης και οι κινήσεις που έκανε μέχρι στιγμής η ομάδα του Τζέντρι δείχνει πως δίνει… τόπο στα νιάτα.

Ja Morant, PG, Murray State, 22.5 πόντοι μέσο όρο, 19 ετών

Γκρίζλις

Μελετημένη επιλογή για τους Γκρίζλις, οι οποίοι είχαν προετοιμάσει το έδαφος με τις επιλογές τους. Ο Μάικ Κόνλεϊ έφυγε με ανταλλαγή για τους Τζαζ με σκοπό τα… κλειδιά της ομάδας να πάνε στον φοβερό Τζα Μοράντ, για τον οποίο ακούγονται τα καλύτερα..

Το δίδυμο Γκασόλ-Κόνλεϊ έσπασε, με τον Ισπανό να αποχωρεί πρώτος και να αναδεικνύεται πρωταθλητής μετά από λίγο καιρό με τους Ράπτορς, ενώ ο έμπειρος γκαρντ άλλαξε περιβάλλον μετά από πολλά χρόνια. Ξεχωρίζει για την ντρίμπλα του, την αλτικότητα του και την ταχύτητα του, ενώ είναι εξαιρετικός στο σκοράρισμα, αλλά και στον δημιουργικό τομέα. Έκανε triple double για πρώτη φορά μετά το 2012 στο NCAA και τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Οι αρκούδες δημιουργούν ένα απίστευτα ταλαντούχο δίδυμο με τους Μοράντ και Τζάρεν Τζάκσον, ενώ διαθέτουν εξαιρετικούς σουτέρ όπως οι Κόρβερ, Σι Τζει Μάιλς και Τζέι Κράουντερ. Στη θέση του σέντερ υπάρχει ο Βαλανσούνας που από τότε που ήρθε με την ανταλλαγή Γκασόλ, έκανε σπουδαίες εμφανίσεις με το Μέμφις. Οι Γκρίζλις ήθελαν μια ανανέωση στον «1» και πλέον ο κουμανταδόρος τους λέγεται Τζα Μοράντ και όχι Μάικ Κόνλεϊ.

R.J. Barrett, G/F, Duke, 20.3 πόντοι μέσο όρο, 18 ετών

Νικς

Η αλήθεια είναι πως μήνες πριν το draft οι φίλαθλοι των Νικς παρακαλούσαν να έρθει ο Ζάιον στη Νέα Υόρκη και αρκετοί έφτιαχναν φανέλες με το όνομα του. Αλλά δεν κέρδισαν τη λοταρία και έτσι έπεσαν στο Νο.3. Μπορεί να μην πήραν τον Ουίλιαμσον, αλλά απέκτησαν συμπαίκτη του από το Duke. Ο Μπάρετ έχει πιο μπασκετικό σουλούπι από τον Ζάιον που σε συναρπάζει να τον δεις έστω ένα λεπτό να παίζει. Σκόρερ που σε… καθαρίζει. Kαλός ριμπάουντερ που αν βελτιώσει και την πάσα του θα γίνει ένα ποιοτικότατο 2άρι στο ΝΒΑ. Παίζει και στη θέση του small forward.

Aκόμα μια ομάδα που δημιουργείται με το βλέμμα στο μέλλον. Πολλά παιδιά με τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Φρανκ Ντιλίκινα (21 ετών) και Ντένις Σμιθ (21 ετών) που παίζουν στη θέση του point guard, o Aλόνζο Τρίερ (23 ετών) που έδειξε καλά στοιχεία παίζοντας στο «2», ο Κέβιν Νοξ που είναι μόλις 19 και πήρε σημαντικές εμπειρίες στην πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ. Μην ξεχνάτε τον 21χρονο σέντερ Μίτσελ Ρόμπινσον. Ο Μπάρετ έρχεται να ταιριάξει σε ένα ρόστερ με μεγάλο ταλέντο, αλλά ακόμα χωρίς all star.

Oι Νικς έχουν τον χώρο στο salary cap για να προσελκύσουν stars και θα το παλέψουν, αφού θέλουν να βάλουν δίπλα σε αυτά τα παιδιά μεγάλα ονόματα. Έτσι θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν και χρόνο με τον χρόνο να παίρνουν περισσότερες ευθύνες. Στη λίστα τους για τη free agency oι Κάζινς, Βούτσεβιτς και Χάρις, κάτι που σημαίνει πως αναζητούν βελτίωση στις θέσεις των ψηλών.

De’Andre Hunter, SF, Virginia, 15.8 πόντοι μέσο όρο, 21 ετών

Χοκς

Μιλάμε για τον παίκτη που έκανε παπάδες στον τελικό του NCAA και οδήγησε το Virginia στον πρώτο τίτλο της ιστορίας του. Έβαλε το τρίποντο που οδήγησε το ματς στην παράταση, ενώ έσταξε ακόμα ένα τριποντάκι στην παράταση, κόβοντας τα πόδια του Τexas Tech. Σκόρερ δεν… κρύβεται στα δύσκολα που παίζει σαν small forward, ενώ είναι ικανότατος και στον αμυντικό τομέα.

Η Ατλάντα είναι ακόμα μια ομάδα που προσπαθεί να… χτίσει για το μέλλον. Να μαζέψει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι σε λίγα χρόνια θα είναι στο pick και όλοι μαζί θα οδηγήσουν τα…. γεράκια σε παρουσία στα playoffs.

Πρώτο και καλύτερο το δίδυμο Γιανγκ και Κόλινς, ενώ πίσω τους ο Χουέρτερ. Δύο παιδιά στα 20 και ένα 21 ετών. Mαζί με τον Χάντερ στο draft πήραν και τον τρίτο αστέρα του Duke, τον Καμ Ρέντις. Χάντερ και Ρέντις παίζουν στο «3», άρα σίγουρα θα δούμε πολλές εναλλαγές και σίγουρα θα τους δοθούν πολλές ευκαιρίες, αφού ο τεράστιος Βινς Κάρτερ θα παίξει αλλού στην τελευταία σεζόν της καριέρας του. Σίγουρα θα έχουν ανταγωνιστούν τον Έβαν Τέρνερ, ο οποίος πήγε στο ΝΒΑ ως μεγάλο ταλέντο αλλά έμεινε στάσιμος. Πάντως πέρυσι βοήθησε τους Μπλέιζερς και στα playoffs.

Darius Garland, PG, Vanderbilt, 16.2 πόντοι ανά ματς, 20 ετών

Καβς

Το Κλίβελαντ επέλεξε τον Ντάριους στο Νο.5. Οι πρωταθλητές του 2016 έχουν ακόμα έναν ταλαντούχο point guard που επέλεξαν στο περσινό draft, τον Κόλιν Σέξτον. Επίσης στον «1» υπάρχει και ο έμπειρος Ντελαβεντόβα.

Για να τον πήραν τόσο ψηλά, σίγουρα θα θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν αρκετά, καθώς πιστεύουν σε αυτόν. Ο Σέξτον έδειξε καλά στοιχεία και το ίδιο προσδοκούν για τον Γκάρλαντ.

Οι… ιππότες βλέποντας πως έχουν πολλές επιλογές στις θέσεις του power forward και center, είπαν να ενισχύσουν με ταλέντο την νευραλγική θέση του point guard. Φημίζεται για την ντρίμπλα του και την πάσα του ειδικά στο transition, ενώ είναι τιμιότατος σκόρερ. Επιστρατεύει το floater του, ενώ μπορεί να πάει εύκολα στο coast to coast. Γρήγορα χέρια στην άμυνα, κάτι που φαίνεται με τα κλεψίματα του. Δεν θα μπορούσαν να τον αγνοήσουν οι Καβς.

Jarrett Culver, SG, Texas Tech, 18.5 πόντοι μέσο όρο, 20 ετών

Τίμπεργουλβς

Mε το Texas Tech έφτασε μέχρι τον τελικό. Ξέρει να βάζει τη μπάλα στο καλάθι, ηγέτης με καλή αίσθηση του ριμπάουντ, ενώ μπορεί να μαρκάρει ψηλότερους αντιπάλους. Χρειάζεται βελτίωση στο σουτ και το χειρισμό μπάλας. Δεν μπορείς να αγνοήσεις το ταλέντο του και λύκοι είχαν πρόγραμμα και τον πήραν.

Οι Τίμπεργουλβς έχουν τον Τιγκ στον «1», τον Ουίγκινς στο «3» και τον Τάουνς στο «5». Μένει το «4» και το «2». Απ’ ότι φαίνεται στην θέση του power forward θα ψάξουν στη free agency, ενώ για τη θέση του shooting guard έχουν εκτός τον Κάλβερ, και τον Οκότζι. Δηλαδή τη θέση θα τη μοιραστούν δύο νέα παιδιά που… διψούν για να αποδείξουν πράγματα.

Ο Κάλβερ πάει σε μια ομάδα που θα παλέψει να μπει στα playoffs και έχει δύο παίκτες που είναι καλοί σκόρερ και θέλουν τη μπάλα στα χέρια τους. Τον Τάουνς και τον Ουίγκινς. Θα χρειαστεί χρόνο να βρει τον ρόλο, αλλά σίγουρα οι… λύκοι πρόσθεσαν ακόμα ένα εξαιρετικό… όπλο στον επιθετικό τομέα στη φαρέτρα τους.

Coby White, PG, North Carolina, 16.1 πόντοι ανά ματς, 19 ετών

Mπουλς

Ικανός σκόρερ που ξέρει να δημιουργεί χώρο, να φτιάχνει το δικό του σουτ. Κινείται εξαιρετική με ή χωρίς τη μπάλα. Γρήγορο πρώτο βήμα και αρέσκεται να πηγαίνει στο 1 με 1. Διαθέτει πάρα πολύ καλό τρίποντο και σίγουρα ήρθε στο ΝΒΑ για να μείνει. Οι Μπουλς έκαναν μια ψαγμένη επιλογή.

Oι… ταύροι έχουν τους εξαιρετικούς ΛαΒίν και Νταν για τις θέσεις των γκαρντ, κάτι που σημαίνει πως ο Κόμπι Ουάιτ θα πρέπει να δουλέψει σκληρά για να βρει τον ρόλο του και τα λεπτά συμμετοχής του. Αν εξαιρέσεις όμως αυτούς τους 2, το Σικάγο δεν διαθέτει την απαραίτητη ποιότητα στην περιφέρεια.

Ο Ουάιτ έρχεται να δώσει την φρεσκάδα, την ικανότητα στο σκοράρισμα, αλλά και το τρίποντο. Το Σικάγο είναι μία από τις ομάδες του ΝΒΑ, η οποία επέλεξε να πορευτεί και να χτιστεί με πολλούς μικρούς και ταλαντούχους παίκτες. Δεν έχει all star και ελπίζει πως θα… φτιάξει τέτοιους στο μέλλον. Οι… ταύροι διαθέτουν τον Μάρκανεν στη θέση του power forward και τον Βέντελ Κάρτερ στο «5»

Jaxson Hayes, C, Texas, 10 πόντοι ανά ματς, 19 ετών

Πέλικανς

Mεγάλο κορμί, αθλητικός με καλές τοποθετήσεις στην άμυνα. Οι Πέλικανς διάλεξαν στο draft ένα τεσσάρι (τον απίθανο Ζάιον) και ένα 5άρι τον παίκτη του Texas. Kαλός κοντά στο καλάθι. Σούταρε με 72% εντός πεδιάς και 74% βολές. Εξαιρετικός μπλοκέρ. Κρύβει τον ήλο στις προσπάθειες των αντιπάλων του. Πέρυσι μέτρησε 2.2 μπλοκ σε 23 λεπτά ανά ματς.

Όπως είπαμε και παραπάνω, εκεί όπου αναλύσαμε τον Ζάιον, οι Πέλικανς μπήκαν σε μια νέα εποχή δίχως all star, αφού έφυγε ο Άντονι Ντέιβις για τους Λέικερς. Όμως με Μπολ, Χαρτ, Ίνγκραμ, Ζάιον και Χέις το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό. Μην ξέχναμε τον εξαιρετικό two way player που ακούει στο όνομα Τζρου Χόλιντεϊ και θα είναι ο κουμανταδόρος της ομάδας με τόσα χρόνια εμπειρίας στο ΝΒΑ..

Η Νέα Ορλεάνη σε καθεστώς rebuild και έτοιμη να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όποιον μπει εμπόδιο στον δρόμο της. Ο Ντέιβις έφυγε το «τέρας» της φύσης Ζάιον ήρθε.

Rui Hachimura, PF, Gonzaga, 16.6 πόντοι ανά ματς, 21 ετών

Oυίζαρντς

Εδώ και πολλά χρόνια οι Ουίζαρντς είχε ένα εξαιρετικό δίδυμο στα γκαρντ. Τζον Ουόλ και Μπράντλεϊ Μπιλ ήταν οι ηγέτες της ομάδας και σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που έβαλαν την ομάδα στα playoffs ορισμένες σεζόν.

Οι πρωτευουσιάνοι ψαχνόντουσαν στις θέσεις των ψηλών. Η απόκτηση του Χάουαρντ, αλλα και αυτή των Πόρτις και Τζαμπάρι Πάρκερ δεν βοήθησε όσο θα ήθελαν. Οι τρεις τους θα είναι free agents και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσουν σε άλλη ομάδα. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος στον ταλαντούχο Ιάπωνα Χατσιμούρα να ξεκινάει ακόμα και βασικός.

Ικανότατος στο επιθετικό κομμάτι σε ηλικία 21 ετών. Στον προημιτελικό κόντρα στο Texas Tech είχε 22 πόντους, όμως η ομάδα του δεν κατάφερε να πάει στο Final 4. Διαθέτει όμορφες κινήσεις κοντά στο καλάθι ενώ του αρέσει να ποστάρει τον αντίπαλο του. Ξέρει να διαβάζει την επίθεση και να παίρνει καλές θέσεις στην καρδιά της ρακέτας. Αν φτιάξει λιγάκι το σουτ του θα σταθεί τίμια στο ΝΒΑ.

Οι Ουίζαρντς μπαίνουν σε μια περίεργη σεζόν μετά την περσινή αποτυχία τους. Ο Χατσιμούρα μπορεί να είναι η ευχάριστη έκπληξη τους, σε μια σεζόν που μπορεί να μην βρίσκεται στην ομάδα ο Μπράντλεϊ Μπιλ.

Cam Reddish, SF, Duke, 13.5 πόντοι ανά ματς, 19 ετών

Χοκς

Οι Χοκς κινήθηκαν πανέξυπνα στο draft και κατάφεραν να πάρουν τον Χάντερ και τον Ρέντις. Ο Καμ Ρέντις μπορεί να είναι ο λιγότερο διαφημισμένος από τους Ζάιον και Μπάρετ που τους είχε συμπαίκτες στο Duke, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι αμελητέα ποσότητα.

Το Νο.10 του draft είναι small forward που υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει και στο «2». Εντυπωσιακό wingspan. Δυνατός που πάει συχνά σε καταστάσεις isolation και δημιουργεί μόνος του τα σουτ του. Καλός χειριστής μπάλας με φοβερό πρώτο βήμα και μπασκετικό I.Q που δύσκολα συναντάς στην ηλικία του. Όμορφες πιρουέτες κοντά στο καλάθι, ενώ μπορεί να απειλήσει και από το τρίποντο.

Ένα στοιχείο που έκανε κλικ στους Χοκς είναι πως μπορεί να μαρκάρει ακόμα και 3 θέσεις από το «1» ως το «3». Είναι μακρύς και έχει γρήγορα πόδια. Η νεανική Ατλάντα έκανε μια super επιλογή που τον επέλεξε στο Νο.10 και μαζί με τον Χάντερ συνθέτουν 2 πολλά ενδιαφέροντα prospects που αν δουλέψουν σκληρά, έχουν όλες τις προδιαγραφές να προκαλέσουν αίσθηση στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.