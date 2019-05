Μπακς - Ράπτορς: Οι 20 ομάδες που επέστρεψαν από το 2-0! (pic & vids)

Οι Ράπτορς έδειξαν χαρακτήρα μετά το αρχικό 2-0 των Μπακς και πήραν τα επόμενα τρία ματς, απέχοντας μόλις μια νίκη από τους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά στην ιστορία τους

Το gazzetta.gr θυμάται τους εκλεκτούς 20 που κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ αυτό που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αντίδρασης.

Είναι τρομερά δύσκολο να επιστρέψεις και να πάρεις την πρόκριση αν χάσεις τα 2 πρώτα ματς, κάτι που καταλαβαίνει κάποιος αν ανατρέξει σε όλες τις μάχες στην postseason σε best of seven σειρές.

Τέσσερις φορές σε τελικούς έχουμε δει να γυρνάει το 2-0 και εκείνοι που χαμογέλασαν ήταν οι Σέλτικς, οι Μπλέιζερς, οι Χιτ και οι Καβς. Το Κλίβελαντ είναι η ομάδα που έχει καταφέρει να γυρίσεις τις περισσότερες φορές την κατάσταση αυτή (3).

Από το 2012 ως σήμερα μόλις σε 6 περιπτώσεις έχουμε δει κάποιον να κάνει την ανατροπή, όταν βρεθεί να χάνει με 2-0.

Η Οκλαχόμα των Ντουράντ, Χάρντεν και Ουέστμπρουκ το έκανε στους τελικούς Δύσης κόντρα στους Σπερς του Πόποβιτς το 2012. Στο 5ο ματς η Αγία Τρίαδα των KD, Oυέστμπρουκ και Χάρντεν σημείωσε συνολικά 70 πόντους και οι Θάντερ επικράτησαν με 108-103. Για να το πάρει προσωπικά στο Game 6 ο Ντουράντ. Ο ηγέτης της ομάδας του Μπρουκς ανέλαβε δράση και είχε 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ, στέλνοντας σπίτι του το Σαν Αντόνιο και την Οκλαχόμα στους τελικούς

Οι Κλίπερς δεν θέλουν να βλέπουν 2-0

Ένα χρόνο αργότερα οι Γκρίζλις επέστρεψαν από το 2-0 και… καθάρισαν τους Κλίπερς στον πρώτο γύρο των playoffs του 2013. Το 2016 πάλι το… θύμα ήταν οι Κλίπερς που δεν δείχνουν να αισθάνονται καλά με ένα τόσο μεγάλο προβάδισμα στα playoffs. Aυτή τη φορά ο… θύτης ήταν οι Μπλέιζερς του Λίλαρντ και του ΜακΚόλουμ που πήραν 4 σερί ματς για να μετατρέψουν το αρχικό 2-0 σε 2-4.

Το έπος του ΛεΜπρόν και των Καβς

Βέβαια σε αυτή τη λίστα δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει η επική σειρά των τελικών του 2016. Τότε είδαμε για πρώτη φορα στην ιστορία, να παίρνει πρωτάθλημα μια ομάδα που είχε μείνει πίσω με 3-1 σε τελικούς ΝΒΑ. Οι Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Κάιρι Ίρβινγκ πήραν τον… θρόνο από τους πρωταθλητές του 2015 Ουόριορς, φέρνοντας για πρώτη πρώτη φορά τίτλο στο Κλίβελαντ. Οι… πολεμιστές πήραν τα 2 πρώτα ματς, οι… ιππότες έκαναν το 2-1, με τον Κάρι να σημειώνει 38 πόντους και να οδηγεί σε break τους Ουόριορς στο Game 4. Όμως ο «Βασιλιάς» με 41 πόντους σε κάθε ένα από τα 2 επομενα ματς έφερε τη σειρά στο 3-3. Για να αναλάβει δράση ο Κάιρι Ίρβινγκ και με ένα τεράστιο τρίποντο στο Game 7 μέσα στο Γκόλντεν Στέιτ να χαρίσει το πρωτάθλημα στο Κλίβελαντ.

H ανατροπή των Σέλτικς και ο γίγαντας Τόμας

Ο πρώτος γύρος των playoffs του 2017 κόντρα ήταν ιδιαίτερος για τους Σέλτικς και ειδικά για τον Αϊζάια Τόμας. Ο τύπος αυτός έχασε την αδερφή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Κι όμως βρήκε την δύναμη μέσα στην ψυχή του να παίξει δύο μέρες μετά για τους Σέλτικς στο Game 2 των playoffs κόντρα στους Μπουλς και να φορτώσει το αντίπαλο καλάθι με 16 πόντους. Αγωνίστηκε στη σειρά απέναντι στο Σικάγο και κατάφερε να οδηγήσει σε τεράστια ανατροπή την ομάδα του (από 0-2 σε 4-2) και πρόκριση στον επόμενο γύρο. Μάλιστα μετά το Game 6 ο παλιός σούπερ σταρ των Σέλτικς ταξίδεψε στην Τακόμα της Ουάσινγκτον προκειμένου να συνοδεύσει την αδερφή του στην τελευταία της κατοικία. Oι Κέλτες αν και έχασαν τα 2 πρώτα ματς, πήραν εύκολα τα 4 επόμενα και έδειξαν ποιος είναι το αφεντικό.

Αυτή τη φορά οι Κέλτες είχαν απέναντι τον ΛεΜπρόν

Πέρυσι το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τους Σέλτικς απέναντι στους Καβς στους τελικούς τη Ανατολής. Επικράτησαν εύκολα στα 2 πρώτα ματς και έριξαν στα… σχοινιά τον ΛεΜπρόν και την ομάδα του. Μέχρι το Game 7 καμία έδρα δεν έσπασε, με τους 2 αντιπάλους να προστατεύουν το γήπεδο τους. Έτσι ο οδηγηθήκαμε στο 7ο παιχνίδι της σειρά στη Βοστώνη, εκεί όπου οι Καβς επέτρεψαν στους Κέλτες να σκοράρουν μόλις 79 πόντους, ενώ ο ΛεΜπρόν έκανε… παπάδες με 35 πόντους και 15 ριμπάουντ. Αυτό ήταν αρκετό στους… ιππότες να ολοκληρώσουν μια μεγάλη ανατροπή και να πάνε για άλλη μια σεζόν στους τελικους του ΝΒΑ, εκεί όπου όμως οι Ουόριορς αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Οι ομάδες που επέστρεψαν από το 2-0