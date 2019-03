Να αγαπάτε όπως o Τόμας τη Βοστώνη! (pics & vids)

Έτσι και στον αθλητισμό, για να κερδίσεις τους φιλάθλους μιας ομάδας, είτε θα πρέπει να μείνεις για χρόνια μαζί της και να δοκιμαστεί η σχέση σου, είτε να καταθέσεις την ψυχή σου στο παρκέ και να τιμήσεις τη φανέλα που φοράς με το παραπάνω, στα λίγα χρόνια που θα ζήσεις την καθημερινότητα της.

Μία από τις όμορφες περιπτώσεις μιας αληθινής αγάπης που άντεξε στον χρόνο, παρόλο που κάποιες αποφάσεις, τους χώρισαν, είναι και αυτή της Βοστώνης με τον Αϊζάια Τόμας.

Μπορεί να παίζει πλέον στους Νάγκετς, αλλά στους Σέλτικς έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Στην αγαπημένη του Βοστώνη βρέθηκε από το 2015 ως το 2017 τότε που η ανταλλαγή του Ίρβινγκ τον έφερε στους Λέικερς.

