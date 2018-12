Γιατί οι Ολυμπιακοί λατρεύουν τον Πάβιτς; (pics)

Η λατρεία των φίλων του Ολυμπιακού για τους Σέρβους είναι σαν μια... κολώνια που κρατάει πολλά χρόνια. Ο Τόμιτς, ο Τζόρτζεβιτς, ο Ίβιτς, ο Τάρλατς, ο Πάντελιτς, ο Μίλκοβιτς, ο Σέσττς, ο Κοβάσεβιτς, ο Γκόγκιτς, ο Τεόντοσιτς είναι τα πιο... τρανά δείγματα αυτής της ιστορίας.

Οι Έλληνες είχαν πάντα άριστες σχέσεις με τους Σέρβους αλλά όχι και με τους Κροάτες. Πολλοί Κροάτες φόρεσαν την φανέλα του Ολυμπιακού αλλά σχεδόν κανείς δεν λατρεύτηκε από τον κόσμο της ομάδας. Ο Νάκιτς, ο Ράτζα που έπαιξε και στον ΠΑΟ, ο Κόμαζετς (επίσης έπαιξε στον ΠΑΟ), ο Τζόγκας, ο Νοβοσέλατς, ο Βούισιτς, ο Βράνιες και αρκετοί άλλοι αγαπήθηκαν αλλά δεν λατρεύτηκαν.

Έπρεπε να φτάσουμε στο καλοκαίρι του 2015 για να βρεθεί ο ένας και μοναδικός. Το όνομα του είναι Γιόζιπ Πάβιτς. Είναι Κροάτης, παίζει πόλο, είναι τερματοφύλακας και τα δυο τελευταία χρόνια είναι αρχηγός της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού. Ο μοναδικός ξένος αρχηγός στην ιστορία του τμήματος. Ο Πάβιτς που λατρεύει τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα είναι ... είδωλο για τον κόσμο του συλλόγου του Πειραιά και το γιατί θα το διαβάσετε στο gazzetta.gr.

Ήθελε και το έδειξε

Ο Πάβιτς έπαιζε μια ζωή στην σπουδαία Μλάντοστ στην Κροατία. Το καλοκαίρι του 2015 ψάχνει για ομάδα. Θέλει να ζήσει και μια άλλη εμπειρία. Είναι στα 33 του και είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου. Τον θέλει η Προ Ρέκο, που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του ευρωπαϊκού πόλο αλλά εκείνος θέλει κάτι άλλο. Το τηλέφωνο του Χρβόγκε Κόλιανιν που είναι στην Ελλάδα αλλά είναι πολύ φίλος του ... χτυπάει. Ο Χρβόγκε που είναι σήμερα προπονητής στον ΝΟΒ, ακούει τον Πάβιτς να του λέει πως ψάχνει ομάδα. Ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο θέλει ένα καλό τέρμα για να κατακτήσει την Ευρώπη. Είχε τον Βολτυράκη, τον Δεληγιάννη και ψάχνει τον επόμενο. Ο Κόλιανιν προτείνει τον Πάβιτς στον Θόδωρο Βλάχο αυτός το συζητά με την διοίκηση και τον πρόεδρο Μιχάλη Κουντούρη, έρχεται η πρόταση, και ο Πάβιτς λέει αμέσως ναι. Δεν τον "καίνε" τα λεφτά. Η Ρέκο τον... χρύσωνε. Ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό και το έπραξε.

Ανέβηκε level στην Ευρώπη

Η Μλάντοστ κατέκτησε το τελευταίο της Τσάμπιονς Λιγκ στο πόλο όταν ο Πάβιτς ήταν 14 ετών, το 1996. Ο Κροάτης στα χρόνια που έπαιζε στη Μλάντοστ έβλεπε την Γιουγκ να κάνει... πάρτι στην Κροατία. Το 2015 όταν έφτασε στον Πειραιά ήταν ... διψασμένος για την μεγάλη κούπα. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Είχε να την κατακτήσει από το 2002 στη Βουδαπέστη. Στο τέλος εκείνης της σεζόν (2015-16) η ομάδα του Θόδωρου Βλάχου φτάνει με τον Πάβιτς στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Πάλι στη Βουδαπέστη. Αντίπαλος η Γιουγκ που ήταν ο ... μεγάλος αντίπαλος του Γιόζιπ. Ο Κροάτης κάνει σπουδαίο ματς αλλά ο Ολυμπιακός χάνει με 6-4. Η ομάδα του Πειραιά είχε όμως επιστρέψει... Με τον Πάβιτς αλλάζει level στην Ευρώπη. Το ίδιο καλοκαίρι ο Κροάτης σταματάει από την εθνική ομάδα, την οποία υπηρετεί από το 2001, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο.

Ομιλείτε... ελληνικά

Ο Πάβιτς επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα γιατί την αγαπάει. Ήξερε καλά την χώρα μας και ήθελε να ζήσει σ' αυτή. Ο τρομερός Γιόζιπ μέσα στους πέντε πρώτους μήνες έμαθε να καταλαβαίνει και να μιλάει ελληνικά. Αυτοδίδακτος. Το ήθελε και το πέτυχε. Πλέον ο Κροάτης μιλάει καλύτερα ελληνικά και από τους Έλληνες. Διαβάζει ελληνικά, παρακολουθεί τα site και ξέρει τα πάντα για την ομάδα του αλλά και για την κατάσταση στην Ελλάδα. Εκτός από Κροατικά και Ελληνικά μιλάει και Ιταλικά.

Η μοναξιά της κορυφής

Ο Ολυμπιακός τα δυο πρώτα χρόνια του Πάβιτς στην ομάδα (2015-07) έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος και ένα Κύπελλο αλλά δεν είχε πάρει την μεγάλη... κούπα. Η ώρα όμως έχει φτάσει. Δυο χρόνια μετά από τη Βουδαπέστη ο Ολυμπιακός παίζει πάλι στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Στη Γένοβα, βρίσκει απέναντι του την "οικοδέσποινα" και πανίσχυρη Προ Ρέκο και την κερδίζει με 9-7. Ο Ολυμπιακός είναι για 2η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Πάβιτς για πρώτη. Ο Κροάτης κάνει εκπληκτικό ματς και τον ψηφίζουν και MVP του τουρνουά (F-8). Αυτός που είχε ψηφιστεί καλύτερος παίκτης στον κόσμο το 2012, που έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα φτάνει στην πηγή... και πίνει νερό με τον Ολυμπιακό. Μαζί με τον Βαγγέλη Δελακά είναι οι αρχηγοί και σηκώνουν την κούπα. Γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού με τον οποίο έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση. Την επόμενη ημέρα στη φιέστα έξω από το "Γ. Καραϊσκάκης" ακούει χιλιάδες κόσμο να φωνάζει το όνομα του...

Για πάντα στο λιμάνι...

Το καλοκαίρι του 2018 μετά την ευρωπαϊκή κούπα έχει πρόταση από τη Γιουγκ. Η ομάδα της πατρίδας του, που θέλει να κατακτήσει ξανά την κορυφή της Ευρώπης, του προτείνει τριετές συμβόλαιο και θέση στην ομάδα και μετά από την απόσυρση του. Η απάντηση του είναι αρνητική και μένει χωρίς δεύτερη σκέψη στον Ολυμπιακό. Ο Πάβιτς που είναι ο "κάπτεν" των Πρωταθλητών Ευρώπης έχει πλέον δεθεί όσο κανείς ξένος στο πόλο με τον Ολυμπιακό και έχει φτάσει τα 7 τρόπαια με την ομάδα της καρδιάς του. Ο Πάβιτς θα μπορούσε να πάρει τα πολλά λεφτά της Ρέκο το 2015 αλλά και της Γιουγκ το 2018, να επιστρέψει στην πατρίδα του δίπλα στην οικογένεια του, αλλά μένει στην Ελλάδα. Η οικογένεια του, η σύζυγος του Νέρα, και τα δυο του παιδιά, ο 12χρόνος Ιβάν που παίζει μπάσκετ και η 8χρόνη Ένα, ζουν μόνιμα στην Κροατία. Τα παιδιά του τα βλέπει το καλοκαίρι ενώ όπως και πέρσι έτσι και φέτος η οικογένεια του θα έρθει στην Ελλάδα για να κάνουν όλοι μαζί Πρωτοχρονιά.

Φαν του Σπανούλη

Ο 36χρόνος άσος λατρεύει τον Ολυμπιακό και όποτε έχει χρόνο πάει στο "Γ. Καραϊσκάκης" και στο ΣΕΦ. Του αρέσουν όλα τα σπορ γιατί έτσι έμαθε όταν ξεκινούσε το 1992 από την Γιαντράν Σπλιτ. Με ύψος 1,95 θα μπορούσε να παίζει μπάσκετ αλλά ίσως το κάνει ο γιος του. Του αρέσει το μπάσκετ και πάει στο ΣΕΦ για να δει τον Ολυμπιακό και τα άλλα σπουδαία κλαμπ στους αγώνες της Euroleague. Θαυμάζει τον Βασίλη Σπανούλη και ξέρει τα πάντα για τον αρχηγό της ομάδας μπάσκετ.

Η Ελλάδα του Γιόζιπ

Ο Πάβιτς μένει στο Παλαιό Φάληρο για να είναι κοντά στον Πειραιά όπου έχει έδρα η ομάδα του. Λατρεύει το ελληνικό φαγητό, τον ήλιο και την θάλασσα. Έχει επισκεφτεί την Καλαμπάκα και τα Μετέρωα από τα οποία έμεινε κατενθουσιασμένος ενώ έχει κάνει διακοπές στην Ύδρα και στην Αίγινα. Είναι πολύ έξυπνος, σεμνός αλλά πλακατζής. Ξυπνάει πρωί, δεν πίνει και δεν ξενυχτάει. Του αρέσει και να μαγειρεύει και διαβάζει πολύ. Ο Κροάτης έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων και λόγω της παρουσίας του ήρθαν στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό άλλα δυο μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου πόλο, ο Ομπράντοβιτς και ο Μπούσλιε.

Ο πλακατζής... Πάβιτς

Μετά από κάφε προπόνηση πηγαίνει για καφέ με τους συμπαίκτες του, τρώει ελληνικό φαγητό και λατρεύει τους Έλληνες και το μεσογειακό τους ταπεραμέντο και φυσικά τον ήλιο. Στον Ολυμπιακό είναι βασιλιάς μέσα στην πισίνα και ο κορυφαίος... πλακατζής εκτός αυτής. Κάποτε "έκλεψε" για λίγο το νέο αυτοκίνητο του Γιάννη Φουντούλη ενώ ως ... αντίποινα κάποιοι συμπαίκτες του μπήκαν στο σπίτι του και το έκαναν ... άνω κάτω. Αυτό είναι το κλίμα στους Πρωταθλητές Ευρώπης. Μια οικογένεια, μια παρέα και αυτό βγαίνει και μέσα στην πισίνα.

Who is who

Για τους μη μυημένους στο πόλο ο Πάβιτς είναι κάτι σαν τον... Μέσι. Ο Κροάτης που γεννήθηκε στις 15/1/1982 στο Σπλιτ και έχει σπουδάσει οικονομικά έχει πάρει τα πάντα με την εθνική ομάδα της χώρας του. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν 6ος το 2008, ήταν 1ος το 2012 και 2ος το 2016. Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει να επιδείξει 1 χρυσό, 1 ασημένιο και 3 χάλκινα ενώ στο Ευρωπαϊκό έχει φτάσει στην κορυφή το 2010. Έχει κατακτήσει World Cup, World League....