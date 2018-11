Εφές-Αρμάνι: Οι πιο βελτιωμένες ομάδες της Euroleague (pics & vids)

Η περσινή σεζόν στην Euroleague άφησε μια πικρή γεύση τόσο στην Εφές, όσο και στην Αρμάνι.

Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι Τούρκοι έχουν ξεκινήσει με 7-2, ενώ οι Ιταλοί μετρούν 6-2, δείχνοντας κάτι έχει αλλάξει και τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρκέ.

Τα πεπραγμένα της αγωνιστικής περιόδου 2017-18 πείσμωσαν τις δύο ομάδες, οι οποίες έκαναν κινήσεις για να επιστρέψουν στα playoffs.

Oι διαφορές στις πρώτες αγωνιστικές πέρυσι και φέτος.

Η ομάδα του Πιανιτζιάνι εντυπωσιάζει ως τώρα, αφού μετρά 6 νίκες και 2 ήττες. Στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι βρισκόταν στο 3-5. Η βελτίωση είναι μεγάλη.

Από την πλευρά της το σύνολο του Αταμάν πέρυσι ξεκίνησε με το τραγικό 2-6. Την σεζόν που διανύουμε κάνει σπουδαία ματς και έχει φτάσει στη θέση να έχει 6 νίκες και 2 ήττες. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως έφτασε ήδη όσες νίκες πέτυχε πέρσι όλη τη χρονιά!

Εφές

Μεγάλες εκτός έδρας νίκες

Οι Τούρκοι έχουν δώσει 5 εκτός έδρας ματς μέχρι στιγμής και τα πάνε περίφημα. Πανηγύρισαν με Μπάγερν, Χίμκι, Γκραν Κανάρια και Νταρουσάφακα, ενώ μοναδική ήττα ήρθε στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι

Πέρυσι σε 15 ταξίδια, είχε μόλις 3 νίκες. Απίστευτα πράγματα κάνει φέτος η ομάδας του Αταμάν.

Και όλοι ξέρουν πως αν παρουσιάζεσαι σοβαρός στα εκτός έδρας ματς και φεύγεις με διπλά, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να εξασφαλίσεις θέση στα playoffs.

Η πολυφωνία στην επίθεση

Πρέπει να νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι από το γεγονός πως συνεισφέρουν πολλού παίκτες στο σκοράρισμα και έτσι η ομάδα δεν είναι μονοδιάστατη. Δεν ξέρεις από που να το περιμένεις. Τέσσερις παίκτες έχουν μέσο όρο πάνω από 10 πόντους, ενώ άλλοι 2 προσεγγίζουν το συγκεκριμένο νούμερο. Ο Μοερμάν (πανέξυπνη μεταγραφή από τη Μπαρτσελόνα) είναι δεύτερος σκόρερ με 12.1, ενώ κορυφαίος είναι ο Μπομπουά με 13.4. Ο Μίσιτς με 10.4 και ο Πλάις με 10.4 κάνουν επίσης καλή δουλειά, όπως οιΣιμόν και Ντάνστον με 9.3 και 9.1 αντίστοιχα.

Η Εφές είναι η 2η καλύτερη επίθεση της Euroleague, ενώ μεγάλο ρόλο παίζει η 2η θέση στις ασίστ. Στον τελευταίο τομέα ο Μίσιτς παίρνει τα περισσότερα τα εύσημα με 5.1 τελικές πάσες μέσο όρο.

Πολύ ψηλά είναι και στα μπλοκ, εκεί όπου έχει 3 ανά ματς. Φυσικά ειδική αναφορά αξίζει ο 2ος κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Μπράιαντ Ντάνστον έχει φέτος 1.1 μπλοκ ανά αγώνα και προκαλεί τρόμο σε όποιον πλησιάζει τη ρακέτα του τουρκικού συλλόγου.

Ελεύθεροι σκοπευτές

Και φτάνουμε στο στοιχείο που κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Αταμάν, το τρίποντο. Η παρέα του Μπομπουά είναι η κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης σε αυτή την κατηγορία, αφού σουτάρει 45.2%. Μεγάλη συνεισφορά από Μίσιτς, Άντερσον, Λάρκιν, Μπομπουά, Σίμον.

Αυτή η δεινότητα πίσω από τη γραμμή ξεκλειδώνει πολλές φορές την αντίπαλη άμυνα, η οποία δεν ξέρει να πρέπει να κλείσει τη ρακέτα (κάνουν καλά ματς ή να επικεντρωθεί στο τρίποντο της Εφές.

Πάντως με τέτοια καλάθια όπως αυτό του Μίσιτς στο ματς με την Νταρουσάφακα, όλα μπορούν να γίνουν για την Εφές.

