H... επιρροή του Λάνγκφορντ στα ματς της EuroLeague (pic)

Μπορεί το συγκεκριμένο στατιστικό να είναι λίγο-πολύ... σχετικό, αλλά ο Αμερικανός σκόρερ φαίνεται να ασκεί -και λόγο ρόλου φυσικά- τεράστια επιρροή στο παιχνίδι των «πρασίνων».

Έχοντας τη μπάλα στα χέρια του για να σκοράρει, ο Λάνγκφορντ βρίσκεται την πρώτη πεντάδα των παικτών της EuroLeague όπου η παρουσία του παρκέ παίζει καταλυτικό ρόλο.

Συγκεκριμένα και ύστερα από τα τρία πρώτα ματς, κάθε φορά που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ μέτρησε διαφορά +33 πόντων ενώ κάθε φορά που ήταν εκτός ήταν στο -14 συνολικά!

Very Important Players list:

+/- stat with and without (and difference):

1. Tavares +53,-13 (+66)

2. Caloiaro +29,-27 (+56)

3. Nedovic +42,-13 (+55)

4. Ivanovic +17,-36 (+53)

5. Langfor +33,-14 (+47)

6. Brooks +36,-7 (+43)

7. Ozdemiroglu +17,-25 (+42)

8. Eriksson +1,-41 (+42)

