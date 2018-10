Όταν στο ΝΒΑ πέφτει το ξύλο της... αρκούδας! (vids)

Οι Κρις Πολ και Ραζόν Ρόντο έπαιξαν ξύλο στο ματς των Ρόκετς με τους Λέικερς και πρόσθεσαν άλλη μια... μάχη σε αυτά τα απίστευτα σκηνικά που έχουν δει μάτια των fans του ΝΒΑ στο πέρασμα των χρόνων.

Αρκετές είναι οι φορές που τα παρκέ της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη έχουν γίνει... ρινγκ πυγμαχίας και το gazzetta.gr με αφορμή τις γροθιές των δύο έμπειρων γκαρντ, σας θυμίζει το αφιέρωμα του για τις 10 καλύτερες... κλωτσοπατινάδες στην ιστορία του ΝΒΑ.

Η περίφημη γροθιά του Washington στον Tomnjanovich

Η διασημότερη γροθιά στην ιστορία του ΝΒΑ. Θύτης ήταν ο Κέρμιτ Ουάσινγκτον και θύμα ο μετέπειτα πρωταθλητής του ΝΒΑ ως προπονητής Ρούντι Τομνιάνοβιτς. Το αστείο της υπόθεσης ήταν πως ο Τομνιάνοβιτς πήγε να προστατεύσει έναν συμπαίκτη του που… κινδύνευε από τον Τζαμπάρ. Δεν άρχισε τον καυγά. Όμως ενώ πλησίαζε τον Τζαμπάρ, άκουσε τα… πουλάκια να κελαηδάνε, αφού το… μπαμ από την μπουνιά του Ουάσιγκτον ακούστηκε σε όλο το γήπεδο.

Όταν ο Μourning έσερνε τον Van Gundy

Οι Νικς είχαν πολλές σπουδαίες μάχες με τους Χιτ στα 90s και όπως ήταν αναμενόμενο ποτέ τα πνεύματα δεν ήταν… ήρεμα. Η στιγμή όμως που δεν πρόκειται να ξεχαστεί ήταν η ανταλλαγή από γροθιές μεταξύ του Λάρι Τζόνσον και του Αλόνζο Μούρνινγκ. Ο προπονητής των Νικς, Τζεφ Βαν Γκαντι προσπάθησε να τους χωρίσει, πιάνοντας τον Μούρνινγκ από το πόδι, με τον τελευταίο να τον σέρνει στο παρκέ. Η παρέμβαση του Όκλεϊ ήταν καθοριστική για να σωθεί ο συμπαθητικός coach της ομάδας της Νέας Υόρκης.

Shaq Attack vs Sir Charles

Τους θαυμάζουμε να τσακώνονται ως παρουσιαστές εκπομπής, άρα θα ήταν απίθανο να μην το είχαν κάνει και την περίοδο που αγωνιζόντουσαν. Ο λόγος για τους Σακίλ Ο΄Νίλ και Τσαρλς Μπάρκλεί. Δύο τρελοί χαρακτήρες που… ξέφυγαν σε ένα ματς των Ρόκετς με τους Λέικερς το 1999. Ο Σακίλ έσπρωξε τον Sir Charles, o οποίος νευρίασε και του πέταξε την μπάλα. Η συνέχεια επί της οθόνης

ΜcDaniel vs Oakley

Όταν υπάρχει στην πρόταση το όνομα του Τσαρλς Όκλεϊ καταλαβαίνεις πως θα γίνει ο… χαμός. Το άτακτο παιδί του ΝΒΑ είχε έρθει στα χέρια με τον ΜακΝτάνιελ και έπεσαν κάτι… ψιλές!

Από το 0:15 του video και μετά

Τα κροσέ του «Doctor J» στον Bird

Η αλήθεια είναι πως η μάχη του Μπερντ με τον Έρβινγκ δεν ήταν αυτό που λέμε… αντρίκεια. Ο παίκτης των Σίξερς γκρέμισε την «μανούλα στο trash talking» Λάρι Μπερντ. ο οποίος πήγε να απαντήσει. Δεν τα κατάφερε όμως επειδή οι Μαλόουν και Μπάρκλεϊ τον είχαν δέσει με αποτέλεσμα ο «Doctor J» να του… περάσει κάποιες γροθιές.

O Parish κατεδαφίζει τον Laimbeer

Ο παλιός σέντερ των Σέλτικς ίσως να έκανε κάτι που πολλοί παίκτες του ΝΒΑ είχαν όνειρο να κάνουν. Να γρονθοκοπήσουν δηλαδή έναν από τους πιο βρώμικους αθλητές όλων των εποχών στο ΝΒΑ, τον Μπιλ Λαϊμπίρ. Μια γροθιά του Πάρις ήταν αρκετή για να βρεθεί ο αντίπαλος του στο… καναβάτσο.

H κλωτσοπατινάδα των Μπουλς με τους Νικς

Οι δύο αντίπαλοι δεν αγαπιόντουσαν και πολύ, κάτι που φάνηκε και από το τρελό περιστατικό στα playoffs του 1994. Ο Χάρπερ των Νικς πέταξε τον Ίνγκλις στο έδαφος και μετά ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη μπροστά στα μάτια του κομισάριου Ντέιβιντ Στερν. Όταν στο ίδιο γήπεδο βρίσκονται οι Πίπεν, Τζόρνταν, Σταρκς και Γιούν δεν θέλει πολύ για να γίνει το κακό.

Oakley και Barkley ως άλλοι Ρόκι Μπαλμπόα

Είναι η δεύτερη παρουσία των δύο κυριών στο TOP 10. Οι συγκεκριμένο τύποι δεν φημίζονταν για την ψυχραιμία τους και το απέδειξαν στο ματς των Νικς με τους Ρόκετς το 1996. Ο σέντερ της ομάδας της Νέας Υόρκης έριξε τον Μπάρκλεϊ στο έδαφος, με τον τελευταίο να σηκώνεται γρήγορα και στη συνέχεια να αρχίζει το… πάρτι.

O P.J Brown μαθαίνει ελληνορωμαϊκή πάλη στον Charlie Ward

Σε άλλο επίπεδο το πήγε ο Μπράουν, αφού με μια κίνηση που θύμιζε ελληνορωμαϊκή πάλη αναποδογύρισε τον Ουόρντ και ξεκίνησε έναν απίστευτο καυγά ανάμεσα σε Χιτ και Νικς

Ben Wallace vs Ron Artest: The Malice at the Palace

Το καλύτερο σας το αφήσαμε για το τέλος. Μιλάμε για το απόλυτο έπος. Ίσως τον κορυφαίο… καυγά στην ιστορία του ΝΒΑ. Και πως να μην είναι τέτοιος όταν οι… πυγμάχοι ακούν στο όνομα Ρον Αρτέστ και Μπεν Ουάλας.

Δύο άνθρωποι που δεν θελουν και πολύ για να τινάξουν ένα ματς στον αέρα. Τότε έβαλαν τα δυνατά τους και τα κατάφεραν σε μια μάχη των Πίστονς με τους Μπλέιζερς. Όλα ξεκίνησαν στο τελευταίο λεπτό, όταν ο «Βig Ben» έριξε γροθιά και με τα δύο χέρια στο πρόσωπο του Αρτέστ. Η κατάσταση πήγε να ξεφύγει, όμως εκτονώθηκε γρήγορα, αφού ο Αρτέστ ξάπλωσε στον πάγκο τη γραμματείας για να ηρεμήσει. Σε λίγα δευτερόλεπτα όμως ενας απερίσκεπτος οπαδός στο Palace of Auburn Hills του πέταξε ένα κουτάκι αναψυκτικό στο κεφάλι, με τον Ρον να σηκώνεται και να τον αρχίζει… στα γρήγορες. Στο ξύλο μπήκε και ο Τζάκσον και έγινε ένας μικρός χαμός. Οι παίκτες της Ιντιάνα πλακωνόντουσαν με τους οπαδούς των Πίστονς σε μια… κλωτσοπατινάδα που άφησε εποχή.

Μάλιστα όταν οι παίκτες των Πέισερς οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια, ο κόσμος του Ντιτρόιτ τους έλουζε με… αναψυκτικά. Φυσικά το ματς δεν τελείωσε ποτέ και οι πρωταγωνιστές της… σύρραξης τιμωρήθηκαν με βαριές καμπάνες. H μάχη αυτή έγινε γνωστή ώς «Μalice in The Palace».

Tη σειρά με την οποία θα τοποθετηθούν οι παραπάνω συρράξεις στο TOP 10 σας την αφήνουμε να την επιλέξετε μόνοι σας. Δεκτές όπως πάντα οι ενστάσεις, αφού αν ψάξει κανείς θα βρει και άλλες στιγμές τρέλας μέσα στο παρκέ.

Πάντως αν πρέπει να δίναμε κάπου το βραβείο αυτό θα πήγαινε στους κυρίους Ουάλας και Αρτέστ, αφού οι δύο τους ξεκίνησαν τον… χαμό μέσα στο «Palace».