Τα «πολυβόλα» της EuroLeague... συνδέονται με τα ελληνικά παρκέ! (vids)

To ποσοστό -αν μη τι άλλο- είναι... εντυπωσιακό! Όταν ένα πρωτάθλημα ή αν προτιμάτε μερικές ομάδες, καταφέρνουν να προσελκύσουν 14 παίκτες ο οποίοι αποτελούν σκόρερ... ολκής, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, δεν το λες και... μικρό πράγμα.

Από τη σεζόν 1991-92 μέχρι και σήμερα έχουν μεσολαβήσει 27 σεζόν. Όπερ και σημαίνει 27 φορές που το βραβείο του καλύτερου σκόρερ της EuroLeague και πρώην κυπέλλου Πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, έχει πάει στα χέρια κάποιου παίκτη. Από αυτές τις 27 φορές, οι 17 συνδέθηκαν άμεσα με την Ελλάδα και το ελληνικό μπάσκετ, αφού είτε είχε αγωνιστεί ήδη κάποιος στην Basket League, είτε θα... αγωνιζόταν αργότερα.

Να το κάνουμε και πιο... ψιλά; Συνολικά το βραβείο έχει καταλήξει σε 22 διαφορετικούς παίκτες, εκ των οποίων οι 14 πέρασαν από τα ελληνικά παρκέ! Ο Κιθ Λάνγκφορντ είναι ο 14ος και ο τελευταίος -μέχρι στιγμής φυσικά- της λίστας, ενώ ανήκει και σε ένα κλειστό club παικτών έχοντας κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της EuroLeague δύο φορές! Από δύο φορές το έχουν κατακτήσει επίσης ο... πρώτος διδάξας, Νίκος Γκάλης όπως επίσης και ο αείμνηστος Αλφόνσο Φορντ, στη μνήμη του οποίου έχει μετονομαστεί και το συγκεκριμένο βραβείο από τη σεζόν 2004-05 και μετά. Ο μοναδικός που το έχει πάρει τρεις φορές στο... σπίτι του είναι ο Ιγκόρ Ρακότσεβιτς και μάλιστα με δύο διαφορετικές ομάδες (σ.σ. δύο με την Μπασκόνια ή Ταού Κεράμικα όπως ονομαζόταν τότε και μία με την Εφές Πίλσεν).

Γκάλης και... Ραντούλοβιτς

Μάλιστα, ο Νίκος Γκάλης τη σεζόν 1991-92 είχε κατά μέσο όρο 32,3 πόντους, αριθμός... ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague όσον αφορά τους πόντους σε κάθε ματς. Ο «γκάνγκστερ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ πήρε τον τίτλο και την σεζόν 1993-94, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έχοντας 23,8 πόντους στα 37 του χρόνια! Η χρόνια που μεσολάβησε (1992-93) όπου ο Γκάλης δεν έπαιρνε μέρος σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, πρώτος σκόρερ είχε αναδειχθεί ένας ακόμα πάλαι ποτέ παίκτης του Άρη. Ο λόγος για τον Ζντράβκο Ραντούλοβιτς, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ τη διοργάνωσης με τη φανέλα της Τσιμπόνα με 23,9 πόντους και ντύθηκε στα κίτρινα τη σεζόν 1993-94.

Αρλάουκας, Πέτζα, Κουτλουάι και... Γκόλιοβιτς!

Ο Τζο Αρλάουκας μπορεί να έγινε περισσότερο γνωστός στο ελληνικό κοινό από θητεία του σε ΑΕΚ και Άρη τις σεζόν 1998-1999 και 1999-2000 αντίστοιχα, ωστόσο τα... διαπιστευτήριά του τα είχε αφήσει από πολύ νωρίτερα! Αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν η σεζόν 1995-96 όταν και μέτρησε 26,4 πόντους, ενώ αλήστου μνήμης είναι το ματς με την Κίντερ Μπολόνια όπου είχε 63 πόντους με 24/28 δίποντα! Δύο χρόνια αργότερα ήταν η σειρά του Πέτζα Στογιάκοβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έχοντας 20,9 πόντους, ενώ ακολούθησε ο μετέπειτα παίκτης της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ Ιμπραήμ Κουτλουάι ως παίκτης της Φενέρ (1998-1999). Αυτός που -ενδεχομένως- λίγοι να θυμούνται είναι ο Μίλαν Γκόλιοβιτς της Ζλάτορογκ Λάσκο (20,2π.) ο οποίος είχε περάσει για ένα φεγγάρι από την... ΜΕΝΤ την σεζόν 2004-2005.

Φορντ, Βούγιανιτς και Γκρίιρ

Ο αείμνηστος Αλφόνσο Φορντ αναδείχθηκε back to back πρώτος σκόρερ της EuroLeague, τόσο ως παίκτης του Περιστερίου (2000-2001 με 26 πόντους κατά μέσο όρο) όσο και ως παίκτης του Ολυμπιακού (2001-2002 με 24,8 πόντους σε κάθε ματς). Μάλιστα στη μνήμη του έχει αφιερωθεί το εν λόγω βραβείο του καλύτερου «μπόμπερ» της διοργάνωσης, το οποίο φέρει εδώ και 13 χρόνια το όνομά του. Φοβερή ήταν η επόμενη σεζόν (2002-2003) για τον ανερχόμενο και πολλά υποσχόμενο 23χρονο -τότε- Μίλος Βούγιανιτς με τη φανέλα της Παρτίζαν. Ο μετέπειτα παίκτης του Παναθηναϊκού και του Πανιωνίου είχε τελειώσει τη χρονιά με 25,8 πόντους σε κάθε ματς ωστόσο η ομάδα του είχε τερματίσει τελευταία στον όμιλο που συμμετείχε -τότε- και ο Ολυμπιακός. Εκείνος που έκανε την καλύτερη -παραγωγικά- σεζόν στην καριέρα του με αποτέλεσμα να ανεβάσει την μετοχή του στο χρηματιστήριο της EuroLeague το 2004 ήταν ο Λιν Γκρίιρ. Με τη φανέλα της Σλασκ Βρότσλαβ μέτρησε 25,1 πόντους και τρία χρόνια αργότερα βρέθηκε στον Ολυμπιακό όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια (2007-2009). Βεβαια ο Αμερικανός είχε αποτελέσει «λαβράκι» της Νήαρ Ηστ το 2002, μόλις που είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο του Τεμπλ!

Ο Σμιθ του Μακεδονικού, το ξεπέταγμα του Ντρου και η επιστροφή Κλέιζα

Ο Τσαρλς Σμιθ μπορεί να είχε αγωνιστεί στο ΝΒΑ, μπορεί να είχε επιλεγεί στον πρώτο γύρο του draft το 1997, αλλά στον Μακεδονικό και δη τη σεζόν 2003-2004 είχε κριθεί ακατάλληλος! Συγκεκριμένα πρόλαβε να αγωνιστεί σε όλα και όλα δύο παιχνίδια πριν κάνει το μεγάλο «ξεπέταγμα» στην καριέρα του. Η χρονιά που θα θυμάται για πάντα είναι αυτή στο Πέζαρο (2004-05) αφού με τη φανέλα της Σκαβολίνι είχε 20,7 πόντους με αποτέλεσμα να πάρει το πρώτο βραβείο «Alphonso Ford» σπίτι του. Την αμέσως επόμενη χρονιά (2005-06) ήταν η σειρά του Ντρου Νίκολας για το «μπαμ» στην καριέρα του ως παίκτης της Μπενετό Τρεβίζο με την οποία είχε 18,5 πόντους σε κάθε ματς. Αφού μεσολάβησε η διετία στην Εφές, ακολούθησε μετά μια πετυχημένη τριετία στον Παναθηναϊκό. Το 2010 ήταν η σειρά του Λίνας Κλέιζα να κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης με 17,1 πόντους κατά μέσο όρο, στην μεγάλη του επιστροφή στην Ευρώπη με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μάλιστα εκείνη τη σεζόν έφτασε μέχρι και τον τελικό της EuroLeague, στο Final 4 του Παρισιού.

Μπόμπι Μπράουν και Κιθ Λάνγκφορντ οι... τελευταίοι

Πέρυσι ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στο ρόστερ του τον Μπόμπι Μπράουν, ο οποίος είχε... συστηθεί στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Άρη την σεζόν 2010-11. Βέβαια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τότε την εξέλιξή του. Παρόλα αυτά έφτασε στο σημείο να κερδίσει τον συγκεκριμένο τίτλο το 2013 έχοντας 18,8 πόντους στην EuroLeague με τη φανέλα της Σιένα. Αυτό ήταν και το «διαβατήριο» για ένα καλό συμβόλαιο στην Κίνα πριν κάνει το μεγάλο άλμα για το ΝΒΑ και τους Χιούστον Ρόκετς.

Last but not least ο δύο φορές πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, τόσο με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο την σεζόν 2013-14 με 17,6 πόντους σε κάθε ματς, όσο και με τη φανέλα της Ούνικς Καζάν πριν από δύο χρόνια (2016-17) έχοντας 21,8 πόντους. Ο λόγος φυσικά για τον Κιθ Λάνγκφορντ, ο οποίος έγινε ο 14ος παίκτης που συνδέει το όνομά του με το βραβείο του καλύτερου σκόρερ της EuroLeague και με την παρουσία του στην EuroLeague.