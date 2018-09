Οι 20 ΝΒΑers που απάτησαν τις γυναίκες τους! (pics)

Το... φαινόμενο της απιστίας στο ΝΒΑ γίνεται όλο και πιο συχνό τελευταία!

«Θύματα» του πέφτουν ακόμα και οι... νεοφερμένοι στην κορυφαία λίγκα παίκτες (βλ. Λόνζο Μπολ, Μάιλς Μπρίντζις), ενώ πρόσφατα έχει γίνει και ντόρος γύρω από τους Μπάτλερ - Τάουνς, καθώς ο πρώτος φέρεται να κοιμήθηκε με την κοπέλα του δεύτερου.

Η «μάστιγα» αυτή βέβαια κρατάει από παλιά, όταν ακόμα μεγάλοι σταρ του πρωταθλήματος πρόδιδαν τα μάτια της γυναίκας τους, για να πέσουν στα δίχτυα μιας άλλης.

Το gazzetta.gr, με την βοήθεια του «thesportster.com», παρουσιάζει 20... άτακτους παίκτες.

Μην τυχόν και πέσετε από τα σύννεφα...

20. Τόνι Πάρκερ

Ποιος ξεχνά ότι ο Τόνι Πάρκερ ήταν παντρεμένος με την εντυπωσιακή Έβα Λονγκόρια; Ο ίδιος μάλλον το είχε... ξέχασε, αφού αντάλλασσε μηνύματα και νταραβεριζόταν με διάφορες γυναίκες. Μάλιστα, ήταν τόσο «απρόσεκτος», που είχε αφήσει το κινητό του ανοιχτό, με την διάσημη ηθοποιό να τον πιάνει στα πράσα. Ο πρώην παίκτης των Σπερς δεν έμεινε μόνο στην απιστία, αλλά παραβίασε και τον άγραφο νόμο των αποδυτηρίων, όταν πήγε με την γυναίκα του τότε συμπαίκτη του, Μπρεντ Μπέρι.

19. Ντάνιελ Γκίμπσον

Όταν ο πάλαι ποτέ γκαρντ των Καβαλίερς ήταν παντρεμένος με την τραγουδίστρια Κίσα Κόουλ, εθεάθη σε στριπ κλαμπ να σπαταλά τα... ζεστά του δολάρια στο κορμί μιας χορεύτριας, με την οποία αποδείχθηκε πως διατηρούσε σχέση. Η οποία δεν φέρεται να ήταν η μόνη...

18. Πολ Τζορτζ

Η ερωτική του ζωή θα μπορούσε να γίνει ταινία. Ο Πολ Τζορτζ έβγαινε με την κόρη του προπονητή Ντοκ Ρίβερς, Κάιλι. Και όλα θα κυλούσαν ωραία, αν εκείνος δεν έκανε σεξ χωρίς προφυλάξεις με μία στρίπερ σε ένα γιοτ και δεν την άφηνε έγκυο! Ο ΝΒΑer της προσέφερε μάλιστα 1 εκατομμύριο δολάρια για να κάνει έκτρωση (say what?), κάτι το οποίο εκείνη όχι μόνο δεν δέχθηκε, αλλά πλέον έχει και δύο παιδιά μαζί του, αφού τον παντρεύτηκε! Κοίτα να δεις πράγματα...

17. Ντουέιν Ουέιντ

Λέγεται πως υπήρχε ένα διάστημα στην σχέση του Ντουέιν Ουέιντ με την Γκάμπριελ Γιούνιον που ήταν σε... διάλειμμα. Εκείνος το... εκμεταλλεύτηκε, την απάτησε και έγινε πατέρας! Η γυναίκα που έφερε το παιδί του στον κόσμο, Άτζα Μετόγιερ, είχε γράψει κι ένα γράμμα στην νυν σύζυγο του παίκτη των Χιτ, στο οποίο της έλεγε με λεπτομέρειες πράγματα που αφορούσαν την σχέση της με τον ΝΒΑer. Δεν ξέρουμε αν ο Ουέιντ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την α λα Ρος έκφραση από τα «Φιλαράκια»: «We were on a break».

16. Λαμάρ Όντομ

Η ζωή του Όντομ θυελλώδης και ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές γι' αυτήν, με αποκαλύψεις που σόκαραν. Όλοι γνωρίζουν πως όταν ο Όντομ ήταν παντρεμένος με την Κλόε Καρντάσιαν εκείνος την απάτησε με κάποια άλλη στα γενέθλιά της. Η τηλεπερσόνα είχε προσλάβει και ντεντέκτιβ για να μάθει τα... καμώματα του άντρα της και απεφάνθη πως υπήρχαν άλλες πέντε διαφορετικές γυναίκες στη ζωή του - και όχι μόνο φανταζόμαστε.

15. Κόμπι Μπράιαντ

Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι ικανό για να πέσει ο «Black Mamba» στα μάτια μας. Ο Κόμπι, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της εθνικής ΗΠΑ στην Ισπανία, το διασκέδασε για τα καλά με δύο γυναίκες σε κλαμπ της. Να μην αναφέρουμε το σκάνδαλο στο Κολοράντο το 2003, που μία 19χρονη τον κατηγόρησε για βιασμό, εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες για επίιεση, αλλά παραδέχθηκε πως όντως κάτι ερωτικό συνέβη.

14. ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ακόμα ένας σούπερ σταρ που βάζει το όνομά του σε αυτή την λίστα. Ένας «Βασιλιάς» θέλει και χαρέμι, άλλωστε. Λίγο καιρό αφού παντρεύτηκε την γυναίκα του, Σαβάνα, δημοσιεύματα ήθελαν τον νέο παίκτη των Λέικερς να την απατά, όταν πήγε με τους Χιτ επίσκεψη στο Λευκό Οίκο το 2013. Το όνομά του έχει μπλεχτεί και σε άλλα... παραπτώματα με μοντέλες και τραγουδίστριες κατά καιρούς.

13. Σακίλ Ο' Νιλ

Να δώσουμε ένα μικρό credit στον «Shaq», γιατί αντί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, τα είχε παραδεχτεί και δημοσίως. «Κάποτε, εγώ και η πρώην γυναίκα μου, η Σόνι, ήμασταν ευτυχισμένοι. Αλλά πρέπει να το παραδεχτώ... Ήμουν αυτός ο τύπος. Ήμουν ένας άντρας με πολλές επιλογές. Το να είναι με κάποιες γυναίκες είναι δικό μου φταίξιμο. Στο μυαλό μου, ποτέ δεν έκανα κάτι με ασέβεια, αλλά προφανώς δεν έπρεπε να τα κάνω όλα αυτά».

12. Αντρέι Κιριλένκο

Δεν ξέρουμε αν ο «ΑΚ-47»... πυροβολούσε εκτός παρκέ, αλλά η γυναίκα του, Μάσα Λοπάτοβα, έχει μείνει στην... ιστορία για το πόσο open-minded ήταν. Σε συνέντευξή της το 2006 στο «Sports Illustreted» είχε πει: «Ό,τι απαγορεύεται είναι πάντα επιθυμητό. Και οι αθλητές, ειδικά οι άντρες, είναι επιρεπείς σε όλα όσα τους προσφέρονται. Είναι όπως το να μεγαλώνεις παιδιά. Αν πω στο παιδί μου "δεν έχει πίτσα απόψε", τι είναι αυτό που θα θέλει πιο πολύ; Την πίτσα».

11. Στιβ Νας

Μια ημέρα μετά την γέννηση του γιου του το 2010, ο Νας αποκάλυψε μέσω περιοδικού πως ζούσε χωριστά με την γυναίκα του, Αλεχάντρα, με την οποία ήταν μαζί από το 2001. Σύμφωνα με τις τότε φήμες, το παιδί φερόταν να είναι του πάλαι ποτέ συμπαίκτη του στους Σανς, Λεάντρο Μπαρμπόσα. Λέγεται πως ο Νας ποτέ δεν διέψευσε αυτές τις φήμες, καθώς διατηρούσε σχέση με μια 22χρονη. Επίσης, το 2006 φημολογούταν πως υπήρχε ένα... φλερτ με την τραγουδίστρια, Νέλι Φουρτάδο, η οποία τον είχε κάνει και στίχο στο τραγούδι της «Promiscuous».

10. Τζέιμς Χάρντεν

Τι να πούμε για τον «Μούσια»; Το όνομά του έχει μπλεχθεί άπειρες φορές σε υποθέσεις μοιχείας και άστατης ζωής. Πιο πρόσφατο το περιστατικό με την Κλόε Καρντάσιαν, η οποία τον χώρισε, γιατί εκείνος ήταν συχνά θαμώνας σε στριπ κλαμπ και απολάμβανε την παρέα εξωτικών χορευτριών.

9. Ματ Μπαρνς

Η ζωή του Μπαρνς επίσης μια... καταστροφή. Ήταν μαζί με την «αγαπημένη» του Γκλόρια Γκόβαν, αλλά ο ένας αρεσκόταν στο να απατά τον άλλον. Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε όταν η Γκόβαν τον άφησε για τον φίλο και συμπαίκτη του, Ντέρικ Φίσερ.

8. Κέβιν Γκαρνέτ

«Προχώ» καταστάσεις, όσον αφορά τον «KG». Μια φορά κι έναν καιρό, που λέτε, η γυναίκα του, Μπράντι, φρίκαρε, όταν παρακολουθούσε τον ίδιο αγώνα με εκείνη στο «TD Garden» και η ερωμένη του άντρα της. Το... αίσθημα του Γκαρνέτ ήταν μια τσιρλίντερ των Τίμπεργουλβς, η οποία είχε μετακομίσει στην Βοστώνη, όταν εκείνος πήγε στους Σέλτικς. Και δεν ήταν οι μόνες που υπήρχαν στην ζωή του...

7. Μάικλ Τζόρνταν

Κορυφαίος μέσα στα παρκέ... Κορυφαίος έξω από αυτά (if you know what I mean)... Αλλά κορυφαία και η γυναίκα του, που τού πήρε την ακριβότερη διατροφή στην ιστορία των διαζυγίων! Πολλά από τα εξωαγωνιστικά κατορθώματα του «MJ» είχαν γίνει γνωστά, αλλά η Χουανίτα Βανόι, γυναίκα του για 17 ολόκληρα χρόνια, κατάφερε και του πήρε 169 εκατομμύρια δολάρια! Έτσι, για το γαμώτο...

Επίσης, η Κάρλα Νάφελ ήταν μια από τις ερωμένες του Τζόρνταν, αλλά ο ίδιος της προσέφερε 5 εκατομμύρια δολάρια για να κρατήσει το στόμα της κλειστό, όσον αφορά τη σχέση τους. Λέγεται, ακόμη, πως εκείνος... δίδαξε τον γκολφέρ Τάιγκερ Γουντς για το πως να απατά την γυναίκα του!

6. Σάνον Μπράουν

Ο πρώην πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Λέικερς παντρεύτηκε την αγαπημένη του Μόνικα το 2010. Παρόλα αυτά, λίγα χρόνια αργότερα, δημοσιεύματα τον ήθελαν να διατηρεί παράλληλη σχέση για τρία χρόνια και μάλιστα να έχει αποκτήσει και παιδί. Ακόμη, φέρεται να είχε σχέση με την τηλεπερσόνα Μπρίτις Ουίλιαμς.

5. Ρέι Άλεν

Μια φορά κι έναν καιρό, ο Άλεν δεν ήξερε πως να χρησιμοποιεί το twitter, αλλά ήξερε να στέλνει DMs σε μια φοιτήτρια του πανεπιστημίου Salve Regina, από το Rhode Island. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της εποχής, το χαρούμενο κοράσιο είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους της πως θα «πέταγε» για Βοστώνη για να δει τον Άλεν, αλλά και άλλους συμπαίκτες του! Επίσης, ο πάλαι ποτέ σταρ εθεάθη πολλές φορές με άλλες αιθέριες υπάρξεις.

4. Τσαρλς Μπάρκλεϊ

Μπορεί ο Μπάρκλεϊ να απολαμβάνει πολλά χρόνια έγγαμου βίου, αλλά να μην την κάνει κι αυτός μια παρασπονδία; Λέγεται πως κάποτε είχε πάει σε ένα στριπ κλαμπ στο Σαν Αντόνιο και προσπαθούσε να πείσει μια χορεύτρια να τον ακολουθήσει στο ξενοδοχείο του, σύμφωνα με εργαζόμενο του μαγαζιού. Εκείνη, όμως, τον απέρριψε! Επίσης, έχει δώσει και τις... συμβουλές του, αφού έχει πει «κράτα μακριά την γυναίκα σου από την ερωμένη σου»!

3. Στέφον Μάρμπερι

Η Θουράγια Μίτσελ φρόντισε κάποτε το διατροφικό μενού του Μάρμπερι, αφού ήταν η προσωπική του σεφ, κι εκείνος φρόντιζε για... κάτι άλλο. Ο παίκτης κι επιχειρηματίας, που πλέον βρίσκεται στην Κίνα, είχε βρεθεί ερωτικά με την Μίτσελ πέντε φορές στο διάστημα που εκείνη δούλευε γι' αυτόν, ενώ στο τέλος αυτός την πλήρωσε με 1 εκατομμύριο, για να μην μιλήσει στην γυναίκα του ή στα ΜΜΕ. Από ένα σημείο κι έπειτα εκείνος σταμάτησε να πληρώνει. Με εισαγγελική παρέμβαση, ο Μάρμπερι αναγκάστηκε να της δώσει άλλα 330.000, αν και λέγεται πως θα μπορούσε να του πάρει πολλά περισσότερα. Εκείνη, βέβαια, κυρία... Δεν έδωσε ποτέ την ιστορία στα ταμπλόιντ.

2. Ρέιμοντ Φέλτον

Οι τσάκωμοι του Φέλτον με την πρώην γυναίκα του για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις είχαν γίνει συνήθεια, μέχρι που εκείνη έκανε χαρτιά διαζυγίου. Τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα, όταν εκείνος της έβγαλε όπλο μέσα στο σπίτι τους, ενώ στην συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές.

1. Καρμέλο Άντονι

Η σχέση του με την Λα Λα Άντονι σίριαλ κανονικό, που ολοκληρώθηκε πέρυσι, όταν η τηλεπερσόνα αποφάσισε να μετακομίσει από το σπίτι τους και να καταθέσει χαρτιά διαζυγίου - το οποίο έχει μείνει στη μέση. Αιτία η άστατη ζωή του «Μέλο», που δεν αφορούσε μόνο άλλες γυναίκες, αλλά και ουσίες.