Η κορυφαία fun to watch ομάδα της ιστορίας! (poll & vids)

ΝΒΑ σημαίνει θέαμα, απόλαυση, μαγεία. Μέσα στο πέρασμα των χρόνων εμφανίστηκαν κάποιες ομάδες που… τρέλαναν κόσμο με τα όσα έκαναν στο παρκέ και μπόρεσαν να δικαιολογήσουν απόλυτα τον τίτλο του «fun to watch» συνόλου.

Παρόλο που ήταν δύσκολο να κρατήσει μόνο αυτές που θα δείτε στη συνέχεια, το gazzetta.gr κατέληξε σε 9 απολαυστικές ομάδες και δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να ψηφίσουν την κορυφαία fun to watch ομάδα της ιστορίας.

Los Angeles Clippers (Lob City) 2011-17

Παίκτες-κλειδιά: Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan και Jamal Crawford

Όταν ο Κρις Πολ πήγε στους Κλίπερς το 2011, άλλαξε εντελώς τον τρόπο που έπαιζαν οι Κλίπερς. Μέχρι τότε ήταν μια ομάδα που ήταν… τσακωμένη με τα playoffs. Από τη στιγμή που ο «CP3» έγινε Clipper, δημιουργήθηκε η Lob City.

O Πολ συνεργάστηκε άψογα για 6 σεζόν με τους Μπλέικ Γκρίφιν και ΝτεΆντρε Τζόρνταν, με τους φίλους των Κλίπερς να απολαμβάνουν μια πολύ θεαματική ομάδα. Οι λόμπες του all star guard κατέληγαν πάντα σε καρφώματα του Γκρίφιν ή του ΝτεΆντρε. Αμέτρητα alley oops και γενικότερα μια ομάδα που χαιρόσουν να τη βλέπεις.

Την σεζόν 2012-13 κάτοικος Λος Άντζελες έγινε και ο μάστορας του shake n bake, Τζαμάλ Κρόφορντ για να ολοκληρωθεί το παζλ. Η ομάδα έκανε ρεκόρ στην ιστορία της στη regular season με 56 νίκες, αλλά ηττήθηκε από του Μέμφις στον πρώτο γύρο των playoffs. O Ντοκ Ρίβερς πήρε θέση στον πάγκο για να οδηγήσει την ομάδα στον τίτλο, αλλά δεν τα κατάφερε. Πάντως το μπάσκετ που έπαιξαν στην επίθεση οι Κλίπερς δεν άφησε κανένα δυσαρεστημένο, ακόμα και αν έλειψε ο τίτλος.

Golden State Warriors (Run TMC) 1989-91

Πάικτες-κλειδιά: Mitch Richmond, Chris Mullin και Tim Hardaway

Ο Ντον Νέλσον πρόσφερε μια ομάδα να την πιεις στο… ποτήρι. Η περίφημη Run TMC (από τα ονομάτα των τριών παικτών) αποτελούταν από τους Μιτς Ρίτσμοντ, Κρις Μάλιν και Τιμ Χάρνταγουεϊ και ήταν χάρμα ιδέσθαι στον επιθετικό τομέα.

Το σύνολο του Νέλσον πατούσε το… γκάζι και συμπαρέσυρε το κοινό του Γκόλντεν Στέιτ στο ρυθμό του. Μια τριάδα που συμπλήρωνε τέλεια ο ένας τον άλλο. Ο Χάρνταγουεϊ τους… ζάλισε όλους με την… θανατηφόρα crossover, ο Ρίτσμοντ ήταν τιμιότατος σκόρερ, ενώ ο Μάλιν (μέλος της περίφημης dream team το 1992 στους Ολυμπιακούς) είχε το απαλό άγγιγμα και το εξαιρετικό σουτ που… ξεκλείδωνε τις άμυνες. Αριστερόχειρας που σε… καθάριζε εν ψυχρώ. Μπορεί να έμειναν μαζί οι τρεις τους μόνο για δύο σεζόν, αλλά τα όσα πρόσφεραν στους αγνούς φιλάθλους του ΝΒΑ δεν ξεχνιούνται.

Seattle SuperSonics 1990-97

Παίκτες-κλειδιά: Gary Payton και Shawn Kemp

Οι κύριοι Κεμπ και Πέιτον δημιούργησαν ένα από τα πιο συναρπαστικά, απολαυστικά δίδυμα που πάτησαν παρκέ και συνδυάστηκαν σε μια ομάδα. Οι Σούπερσονικς εκείνων των χρόνων ήταν η πρώτη «Lob City» που εμφανίστηκε στη λίγκα.

«The Glove» και «Reign Man» βοήθησαν το Σιάτλ να ζήσει τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του. Ειδικά τη σεζόν 1995-96… τρέλαναν κόσμο. Κατάφεραν να κερδίσουν 64 ματς υπο την καθοδήγηση του σπουδαίου Τζορτζ Καρλ. Mε supporting cast τους Σρεμπφ, Πέρκινς και Χόκινς πήγαν όλο τον δρόμο μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά εκεί πέρα είχαν την ατυχία να κοντραριστούν με τους ασταμάτητους Μπουλς του Τζόρνταν. Και όλοι ξέρουν πως ο «Air» δεν χάνει ποτέ σε τελικούς. Πάντως το δίδυμο Κεμπ-Πέιτον θα μνημονεύεται όσα χρόνια και αν περάσουν.

Sacramento Kings 1998-2003

Παίκτες-κλειδία: Chris Webber, Jason Williams, Peja Stojakovic, Vlade Divac, Mike Bibby και Doug Christie

Υπέροχη, κλασική ομάδα. Θεωρείται μία από τις καλύτερες, οι οποίες δεν μπόρεσαν ποτέ να κατακτήσουν την κορυφή του ΝΒΑ. Έιχαν όλα τα κατάλληλα… εργαλεία για να φτάσουν στο θρόνο, αλλά πάντα τα πράγματα στράβωναν στο τέλος. Ίσως και σε αυτό να φταίει ο Χόρι (των Λέικερς) για εκείνο το αξέχαστο τρίποντο που τσάκισε μια χαρισματική ομάδα που έδειχνε έτοιμη για τίτλο το 2002.

Στο ξεκίνημα της, η δυάδα του «White Chocolate» με τον Κρις Ουέμπερ τα… έσπαγε. Δεν γινόταν να την σταματήσεις. Ο πρώτος ήταν… καθηγητής της πάσας και του χειρισμού της μπάλας, ενώ ο δεύτερος ένας χαρισματικός power forward.

Το Σακραμέντο σκόραρε πολύ και χάριζε show σε όποιον αποφάσιζε να παρακολουθήσει την ομάδα. Η πρώτη αλλαγή έγινε, με τον Ουίλιαμς να φεύγει και τον Μπίμπι να έρχεται. Ο Μάικ έδινε μεγαλύτερη σταθερότητα στον «1», την οποία χρειαζόταν η ομάδα για να ανέβει επίπεδο (πάντως εμείς προτιμούσαμε την μπασκετική αλητεία του Ουίλιαμς).

Τη σεζόν 2001-02, οι Βασιλιάδες είχαν ρεκόρ 61-21 και όλη η βασική πεντάδα είχε διψήφιο μέσο όρο πόντων. Ο Ουέμπερ έκανε μεγάλη σεζόν, ο Στογιάκοβιτς… εκτελέουσε τα τριποντάκια του λες και σούταρε βολές, ενώ ο Μπίμπι ταίριαξε απόλυτα. Αλλά ήρθε εκείνη η… καταραμένη σειρά που θα μπορούσε να απογειώσει τους Κινγκς. Τελικά στα κλασικά ματς κόντρα στους Λέικερς του Σακίλ και του Κόμπι, οι Κινγκς λύγισαν στα 7 ματς. Αν το τρίποντο το Χόρι δεν έμπαινε στο Game 4, τότε το Σακραμέντο θα έκανε το 3-1 και θα έψαχνε μια νίκη για τους τελικούς.

Phoenix Suns (Seven Seconds or Less) 2004-06

Παίκτες-κλειδιά: Amare Stoudemire, Steve Nash, Joe Johnson, Shawn Marion, Raja Bell, Boris Diaw και Quentin Richardson

Θα ήταν ιεροσυλία να μην υπάρχουν οι Σανς στην ψηφοφορία για την πιο fun to watch ομάδες. Το Φοίνιξ από το 2004 ως το 2006 πρόσφερε ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα στους φίλους του ΝΒΑ.

Με προπονητή τον… ειδικό της επίθεσης, Μάικ Ντ’Αντόνι και ηγέτες τους Στιβ Νας και Αμάρε Στούντεμαιρ, τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα. Η χημεία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, έχει εμφανιστεί σε πολύ λίγα δίδυμα ψηλού-κοντού στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο Καναδός κέρδισε 2 βραβεία MVP, ενώ το 2005 το τέλειωσε με μέσο όρο 11.5 ασίστ και 43% στα τρίποντα.

Από την πλευρά του ο Αμάρε ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα (26 πόντους μέσο όρο), παίζοντας άριστα με πρόσωπο στο καλάθι και παίρνοντας τις μαγικές πάσες του Νας. Ο Μάριον γνωστός και ως Matrix για τις εντυπωσιακές φάσεις του και με το περίεργο σουτ, ήταν επίσης All Star, ενώ ο Ντ΄Αντόνι είχε αναδειχθεί προπονητής της σεζόν. Η ομάδα έκανε 62 νίκες (franchise record), αλλά έχασαν στους τελικούς Δύσης από τους Σπερς. Την επόμενη σεζόν ξαναπήγαν στους τελικούς Δύσης, αλλά αυτή τη φορά τους… πλήγωσαν οι Μάβερικς. Ήταν η τελευταία φορά που το σύνολο που έβαζε 100 για… πλάκα, έφτανε κοντά στους τελικούς του ΝΒΑ.

Los Angeles Lakers 1999-2002

Παίκτες-κλειδιά: Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Derek Fisher, Glen Rice and Robert Horry

Για πολλούς οι Κόμπι Μπράιαντ και Σακίλ Ο’Νιλ ήταν το πιο κυρίαρχο δίδυμο στην ιστορία. Εκείνοι οι Λέικερς ήταν ομάδα των δύο. Ο Shaq Attack ήταν ο… οδοστρωτήρας μέσα στη ρακέτα, ενώ ο «Black Mamba» ήταν η… μαγεία, το αέρινο στυλ, ο σταρ!

Εκείνοι οι Λέικερς δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, αφού πήραν 3 σερί πρωταθλήματα από το 2000 ως το 2002. Ελκυστικοί, μοναδικοί και πάντα έβρισκαν τον τρόπο να ξεπερνούν τις δύσκολες στιγμές (όπως το τρίποντο του Χόρι με τους Κινγκς το 2002 στο Game 4).

O ερχομός του Τζάκσον έφερε πρωτάθλημα το 2000, ενώ τις επόμενες δύο σεζόν με τον αέρα του πρωταθλητή, όλα δούλευαν στο αυτόματο. Οι Λέικερς του Κόμπι και του Σακίλ μας χάρισαν μερικά από τα σπουδαιότερα ματς στην ιστορία των playoffs.

Ό,τι και να έκανες με τους «λιμνανθρώπους» εκείνης της περιόδου, στο τέλος θα έφευγες με σκυμμένο το κεφάλι από το γήπεδο.

Chicago Bulls 1996-98



Παίκτες-κλειδιά: Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Ron Harper, Toni Kukoc και Steve Kerr

Η δυναστεία του Σικάγο στα 90s είναι δίχως αμφιβολία, μία από τις κορυφαίες δυναστείες της ιστορίας του ΝΒΑ (αν όχι η κορυφαία).

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 1995-96, ο Τζόρνταν, ο Πίπεν και η παρέα τους τελείωσαν τη regular season με 72 νίκες (είχαν το ρεκόρ πριν τους το σπάσουν οι Ουόριορς το 2016). Οι Μπουλς κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ και δεν γινόταν να απειληθούν από κανέναν.

Ο «MJ» έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ της ζωής του και σκόραρε με όποιο τρόπο ήθελε, ο Ρόντμαν που… δάγκωνε ήταν ο x-factor της ομάδας και ένας τρομακτικός ριμπάουντερ (14.9 ανά ματς), ενώ και ο Πίπεν έκανε ότι χρειαζόταν για να κρατηθεί η ομάδα στην κορυφή. Σημαντικές βοήθειες έδιναν και οι Κούκοτς, Χάρπερ και Στιβ Κερ.

Οι Μπουλς τότε σκόραραν 105.2 πόντους ανά ματς, καθαρίζοντας τους Σόνικς στους τελικούς. Ο Τζόρνταν πήρε το MVP σε regular season και Finals, o Πίπεν μπήκε στην πεντάδα της σεζόν, ο Κούκοτς αναδείχθηκε κορυφαίος 6ος παίκτης, ο Ρόντμαν συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη αμυντική πεντάδα και ο Τζάκσον πήρε το βραβείο του προπονητή της σεζόν. Μιλάμε για την πληρέστερη ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Los Angeles Lakers (Showtime) 1979-1991

Παίκτες-κλειδιά: Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Jamaal Wilkes και Michael Cooper

Οι Λέικερς του «Showtime» επαιξαν τεράστιο ρόλο σε 3 διαφορετικές δεκαετίες. Το θέαμα στα καλύτερα του. Πατούσαν το… γκάζι και ο αντίπαλος τους έψαχνε μάταια. Μια καλοκουρδισμένη μηχανή που σε συνάρπαζε με αυτά που έβγαζε στο παρκέ. Μια ομάδα σκέτη απόλαυση, καθοδηγούμενη από τον… μάγο Μάτζικ Τζόνσον και τον άρχοντα της ραβέρσας και πρώτο σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ.

Οι… Showtime Λέικερς κέρδισαν 5 πρωταθλήματα και οι μάχες τους με τους Σέλτικς θα μείνουν για πάντα ως οι κλασικότερες της ιστορίας. Δεν είναι τυχαία το Σέλτικς-Λέικερς το σπουδαιότερο rivalry.

Tα φώτα του Hollywood φώτιζαν τους Λέικερς και ήταν ένα υπέροχο μέρος να παίζεις για τον κάθε αθλητή. Ο Πατ Ράιλι ήταν ο… μαέστρος ίσως της πιο απολαυστικής ομάδας στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ουόριορς 2015-σήμερα

Παίκτες-κλειδιά: Steph Curry. Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson, Andre Iguodala

Και φτάνουμε στην εποχή μας και στους… πυραυλοκίνητους Ουόριορς. Η επίθεση στα καλύτερα της με τρεις χαρισματικούς σκόρερ και σουτέρ (Κάρι, Ντουράντ, Τόμπσον) και τον άνθρωπο που κρύβει τις αδυναμίες των υπολοίπων και παίζει άμυνα που… τσακίζει κόκκαλα (Γκριν).

Ο Κάρι είναι ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του παιχνιδιού, κάνει ταχυδακτυλουργικά κόλπα, έχει απίστευτο χειρισμό μπάλας, ενώ οργανώνει πλέον τέλεια. Ο Ντουράντ ανήκει στους 2 καλύτερους παίκτες του κόσμου αυτή τη στιγμή (μαζί με ΛεΜπρόν) και συγκαταλέγεται στο ΤΟP 3 των σκόρερ της δεκαετίας, ενώ ο Κλέι σκοράρει ασταμάτητα και… στάζει τα τριποντάκια. Αν χρειαστεί θα κολλήσει σαν βδέλλα στον αντίπαλο και θα παίξει σκυλίσια άμυνα.

Τα τελευταία 4 χρόνια, έχουν 3 πρωταθλήματα (1 προ Ντουράντ και 2 μετά Ντουράντ) και δείχνουν πως θα χάσουν τον τίτλο, μόνο όταν βαρεθούν. Σκεφτείτε πως φέτος θα έχουν στο ρόστερ και τον ποιοτικότατο ΝτεΜάρκους Κάζινς (όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό), κλείνοντας την… τρύπα στη θέση του σέντερ.

Το μπάσκετ των Ουόριορς σε συναρπάζει, αφού αυτή η ομάδα γεννήθηκε για να παίζει… επίθεση. Χειρόφρενο δεν τραβάει ποτέ (μόνο ο Κάρι, όταν πατά φρένο για να εκτελέσει για τρεις) και έχει μονίμως το… πόδι κολλημένο στο γκάζι. Υπάρχουν φορές που κρύβεται η μπάλα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θαυμάζουμε την άριστη εκτέλεση του run n gun, αφού η ομάδα έχει χαρισματικούς σουτέρ.

Οι Ουόριορς είναι από άλλο… πλανήτη και δεν φαίνεται πως θα αφήσουν σύντομα τον… θρόνο τους.

Ήρθε η ώρα να ψηφίσετε την πιο fun to watch ομάδα της ιστορίας!