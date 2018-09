Ο Ιάνις Χάτζι, σε πρόσφατο παιχνίδι της εθνικής ομάδας κ-21 της Ρουμανίας, απέναντι στη Βοσνία, πρόσφερε ακόμα μια... στάλα τιμής στο όνομα που έφτιαξε ο πατέρας του με το πέρασμά του από τα γήπεδα.

Σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και έκανε το διαδίκτυο να μιλήσει ξανά για εκείνον και να τον επαναφέρει στην επιφάνεια. Ο 19χρονος επιθετικός βρίσκεται από την αρχή του έτους στη Βιτορούλ, εκεί όπου επέστρεψε μετά τη σύντομη θητεία του στη Φιορεντίνα για 1,5 χρόνο. Ο μικρός βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο της ποδοσφαιρικής του καριέρας, κουβαλάει ένα πολύ βαρύ όνομα, ξέρει ότι ο κόσμος περιμένει απίστευτα πράγματα από εκείνον μετά τα όσα τρομερά πέτυχε ο πατέρας του κυρίως σε Μπαρτσελόνα και Γαλατασαράι, αλλά έχει ακόμα το δρόμο μπροστά του...

Ianis Hagi, son of great Gheorghe Hagi, scored the goal of the evening in European football. Straight from the corner, like a boss. :) I'm sure Galatasaray's fans will enjoy this. And all Hagi lovers in the Universe. #gsk pic.twitter.com/wO9uQ21qsO

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 11, 2018