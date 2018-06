Ψηφίσατε: Οι Μπουλς θα νικούσαν τους Ουόριορς! (poll)

Για παιχνίδι επιπέδου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας επιβιβαστείτε στη Sportingbet. SportingBet.gr Όχι τυχαία επιλογή. (21+)

Ιστορία στο ΝΒΑ συνεχίζουν να γράφουν οι Ουόριορς.

Η αρμάδα από το Γκόλντεν Στέιτ πανηγύρισε το τρίτο της πρωτάθλημα τα τελευταία 4 χρόνια και το δεύτερο συνεχόμενο, αφήνοντας παράθυρο για δυναστεία.

Πηγαίνοντας πίσω στα 90s οι Μπουλς του Τζόρνταν «μεσουρανούσαν», παίρνοντας 6 πρωταθλήματα (2 threepeat 1991-93 και 1996-98), ενώ κανείς δεν γνωρίζει τι θα γινόταν, αν ο «Αir» δεν επέλεγε να παίξει μπέιζμπολ, αφήνοντας για δύο σεζόν τους «ταύρους».

Το gazzetta.gr έβαλε στην ζυγαριά τους Ουόριορς της τελευταίας διετίας με τον Ντουράντ παρόντα και τους Μπουλς της τριετίας 1996-98 για να έχουν τους Ρόντμαν, Κερ και Κούκοτς φυσικά πέρα των Τζόρνταν και Πίπεν.

Οι παίκτες με τον μεγαλύτερο ρόλο

Oυόριορς: Kάρι, Ντουράντ, Γκριν, Τόμπσον, Λίβινγκστον, Ιγκουοντάλα, ΜακΓκί

Μπουλς: Tζόρνταν, Πίπεν, Ρόντμαν, Κούκοτς, Λόνγκλεϊ, Χάρπερ, Κερ

Ζήτησε να ψηφίσει ο κόσμος ποια από τις δύο ομαδάρες θα κέρδιζε μια σειρά best of seven. Οι αναγνώστες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα (9575 ψήφοι) και τα αποτελέσματα έδειξαν θρίαμβο των Μπουλς. Οι «ταύροι» συγκέντρωσαν 7232 ψήφους (76%), ενώ από την άλλη η ομάδα του Κερ μάζεψε 2343.

Μια νίκη που δεν χωρά αμφισβήτηση!

