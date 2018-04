Οι 5 μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των playoffs! (vids)

Πολλές φορές στα ματς των playoffs υπάρχει ένα ακράδαντο φαβορί και ένα τεράστιο αουτσάιντερ, κάτι σαν μάχη Δαυίδ με τον Γολιάθ. Όμως ακόμα και αν όλες οι προβλέψεις είναι εναντίον της μιας ομάδας, μπορεί να βρεθεί εκείνο το… παραθυράκι, να δουλέψουν όλα στην εντέλεια, να ταιριάξει απόλυτα ο αντίπαλος και τότε όλα είναι πιθανά.

Στα playoffs δεν μετρά ποιος έπαιξε καλύτερα κατά τη διάρκεια της σεζόν, ποιος είναι ο MVP, ποιος έχει μπει στην postseason με το καλύτερο ρεκόρ. Στα playoffs γεννιούνται οι θρύλοι, γράφεται ιστορία και γινόμαστε μάρτυρες αξεπέραστων στιγμών.

Το gazzetta.gr επέλεξε 5 σειρές playoffs που ήρθαν τα πάνω-κάτω. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αουτσάιντερ τρέλανε κόσμο και πέταξε εκτός συνέχειας το μεγάλο φαβορί.

Πάμε να δούμε τις 5 μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των playoffs.

Σπερς (Νο.1) vs Γκρίζλις (Νο.8) - πρώτος γύρος Δύσης το 2011

Οι «αρκούδες» μπήκαν στα playoffs του 2011 από την 11η θέση και έπεσαν πάνω στους παντοδύναμους Σπερς. Οι περισσότεροι έκαναν λόγο για εύκολη πρόκριση της ομάδας του Πόποβιτς. Η λογική και τα όσα είχαν δείξει οι δύο ομάδες μέσα στη σεζόν αυτό έδειχνε.

Όμως κάποιες φορές καταφέρνεις να αντιμετωπίσεις το τέλειο matchup. Σε εκείνη τη σειρά, οι Μέμφις ότι κι αν έκαναν τους έβγαινε.

Το Νο.1 της Δύσης ήταν ανήμπορο να αντιδράσει στα… όργια που έκανε ο Ζακ Ράντολφ στη σειρά. Δεν υπήρχε τρόπος να σταματήσει τον Z-Bo, o oποίος μέτρησε 21.5 πόντους και 9.2 ριμπάουντ ανά ματς. Το κερασάκι στην… τούρτα το έβαλε στο 6ο και τελευτάιο παιχνίδι της σειράς, εκεί όπου είχε 31 πόντους με 12 εύστοχα σουτ. To Mέμφις κέρδισε με 99-91 στο Game 6 έκανε το 4-2 και πέρασε στους ημιτελικούς περιφέρειας.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα οριακά ματς (Game 1 και 3), στα οποία οι Γκρίζλις πήραν 101-98 και 91-88 αντίστοιχα.

Καβαλίερς (Νο.1) vs Σέλτικς (Νο. 4) - ημιτελικοί Ανατολής το 2010

Το 2010 οι Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς έμπαιναν φουριόζοι στα playoffs, αφού τερμάτιζαν με ρεκόρ 61-21, κάτι που της χάριζε την πρώτη θέση της Ανατολής. Πολλοί υποστηρίζουν πως αν οι… ιππότες περνούσαν τους αντιπάλους τους, τους Σέλτικς και κατάφερναν να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο «Βασιλιάς» δεν θα πήγαινε ποτέ στους Χιτ, αλλά θα παρέμενε στο Κλίβελαντ. Όμως με το… αν δεν γράφεται ιστορία.

Στην αντίπερα όχθη υπήρχαν οι τρεις σωματοφύλακες (Γκαρνέτ, Πιρς, Άλεν) και ο Ντ’Αρτανιάν (Ρόντο). Οι Σέλτικς δεν ήταν το φαβορί, όμως αποτελούσε πιο έμπειρη ομάδα από το Κλίβελαντ και αυτό φάνηκε. Η Big Three των Κελτών δεν πτοήθηκε από το γεγονός πως οι Καβς προηγήθηκαν με 2-1 στη σειρά και έβαλαν σε δύσκολη θέση τη Βοστώνη.

Οι Σέλτικς απάντησαν, παίρνοντας τα 3 επόμενα ματς και έφτασαν στο 4-2, κάτι που σήμαινε πως οι Καβς του ΛεΜπρόν, η κορυφαία ομάδας της Ανατολής έλεγε… αντίο.

Το Game 5 έκανε τη διαφορά, εκεί όπου οι Σέλτικς ήταν σεληνιασμένοι και με πρώτο σκόρερ των Ρέι Άλεν (25π.), επικράτησαν με 120-88, έκαναν break και έφτασαν στο 3-2 υπέρ τους. Εν τέλει καθάρισαν τη σειρά στο 6ο παιχνίδι με 94-85. Ο Ραζόν Ρόντο είχε εκπλήξει τους πάντες, καθώς ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σέλτικς στη σειρά (20.7), βοηθώντας την ομάδα του να πάρει μια μεγάλη πρόκριση

.

Πίστονς (Νο.2 στην Ανατολή) vs Λέικερς (Νο.3 στη Δύση) – τελικοί ΝΒΑ το 2004

Μπορεί οι Πίστονς του 2004 να τρόμαζαν κόσμο, όμως κακά τα ψέμματα λίγοι πίστευαν πως η παρέα του Μπεν και Ρασίντ Ουάλας, του Μπίλαπς, του Χάμιλτον και του Πρινς θα μπορούσε να… κλέψει τον τίτλο από τους Λέικερς, μια ομάδα που είχε πάρει τα πρωτάθλημα το 2001 και 2002.

Κι όμως οι 26.6 πόντοι ανά αγώνα του Σακίλ Ο΄Νιλ και οι 22.6 του Κόμπι Μπράιαντ δεν έφταναν για να σώσουν τους «λιμνάνθρωπους». Τα παλιά και αυθεντικά bad boys, οι κύριοι Τόμας και Ντούμαρς θα ήταν περήφανοι για τα νέα! Οι Πίστονς υπερίσχυσαν απόλυτα στο θέμα της δύναμης και το physical game, περιορίζοντας την ομάδα του Λος Άντζελες στους 81.8 πόντους μέσο όρο στη σειρά.

Αυτό ήταν και το «κλειδί» με τους σκληρούς Πίστονς να αναδεικνύονται πρωταθλητές του ΝΒΑ με το εκκωφαντικό 4-1 στις νίκες, δείχνοντας ποιος είναι το αφεντικό. Μεγάλα ματς είχε κάνει ο Τσόνσεϊ Μπίλαπς που πήρε σπίτι του το βραβείο του MVP.

Σούπερσονικς (Νο.1) vs Nάγκετς (Νο.8) - πρώτος γύρος Δύσης το 1994

Εκείνη τη χρονιά οι Νάγκετς κατάφεραν να γράψουν ιστορία. Ποτέ πριν στην ιστορία των playoffs δεν είχε καταφέρει μια ομάδα που είχε τερματίσει 8η στη regular season να πετάξει εκτός συνέχειας το Νο.1. Αυτό μέχρι το Ντένβερ να παίξει με το Σιάτλ. Οι Σούπερσονικς του Κεμπ και του Πέιτον είχαν μπει στα playoffs με ρεκόρ 63-19, όντας η καλύτερη ομάδα της Δύσης.

Το Σιάτλ προηγήθηκε με 2-0 και… αγκάλιαζε την πρόκριση, αφού τότε στον πρώτο γύρο χρειαζόσουν 3 νίκες για να περάσεις. Παρόλα αυτά οι Νάγκετς αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για να… πεθάνουν.

Ο Λαφόνσο Έλις με τους 16 πόντους του ανά ματς και ο Ντικέμπε Μουτόμπο με τα 31 μπλοκ του στα 5 αυτά ματς κατάφεραν να ηγηθούν μιας μεγάλης ανατροπής, καθώς έκαναν δικά τους τα 3 τελευταία παιχνίδια, σοκάροντας πολύ κόσμο. Σε άλλη μια περίπτωση που μάθαμε πως όλα είναι πιθανά κατά τη διάρκεια των playoffs.

Mάβερικς (Νο.1) vs Oυόριορς (Νο.8) – πρώτος γύρος Δύσης το 2007

Τρόμο προκαλούσαν οι Μάβερικς κατά τη διάρκεια της regular season την αγωνιστικη περίοδο 2006-07, καθώς τερμάτισαν με ρεκόρ 67-15 και έκαναν δικιά τους την πρώτη θέση της Δύσης.

Αρκετοί τους έχριζαν φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλητή, αλλά το… όνειρο τελείωσε προτού καν αρχίσει. Και για αυτό υπεύθυνοι ήταν οι Ουόριορς, η ομάδα που βγήκε 8η στη regular season με 42-40.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπαρόν Ντέιβις που τελείωσε τη σειρά με 25 πόντους ανά ματς και σούταρε με 45.5% στα τρίποντα, ενώ το λιθαράκι τους έβαλαν και οι Στίβεν Τζάκσον, Μόντα Έλις, Τζέισον Ρίτσαρντσον και Ματ Μπαρνς.

Οι Τζος Χάουαρντ, Ντιρκ Νοβίτσκι, Τζέρι Στακχάουζ και Τζέισον Τέρι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα κόντρα στους αποφασισμένους Ουόριορς

Οι Dubs τελείωσαν τη σειρά με 4-2, υποχρεώνοντας το Ντάλας να ρίξει τον μέσο όρο του στην επίθεση από το 113.8 στο 106.5. Αυτή σειρά ήταν ιστορική, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ (όσον αφορά σειρές best of seven), το Νο.1 της κατάταξης αποκλειόταν από το Νο.8.