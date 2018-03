Τα 8 καλύτερα layups στην ιστορία του ΝΒΑ! (vids)

Πλέον οι παίκτες βασίζονται στα αθλητικά τους προσόντα. Θα κοιτάξουν το κάρφωμα. Ακόμα και με παίκτη απέναντί τους, τις περισσότερες φορές θα επιλέξουν το «poster dunk» με επαφή και όχι την πιο... σίγουρη λύση του layup.

Τις προηγούμενες δεκαετίες έλεγαν ότι το layup είναι... τέχνη. Ενδεχομένως όχι άδικα αν λάβουμε υπόψιν μας τα οκτώ βίντεο που ακολουθούν. Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν εκείνος που πήγε το layup σε... άλλη διάσταση, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι τα τρία από τα οκτώ βίντεο φέρουν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή τους.

Φυσικά το σήμα κατατεθέν σε ολόκληρο το ΝΒΑ δεν είναι άλλο από το reverse layup του Τζούλιους Έρβινγκ στο παιχνίδι με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ήταν -μακράν του δεύτερου- το πιο δύσκολο layup στην ιστορία του ΝΒΑ, περνώντας πίσω από τη μπασκέτα και έχοντας μπροστά του, τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και τον πάλαι ποτέ παίκτη και του Πανιωνίου, Μαρκ Λάντσμπεργκερ.

Βέβαια ο... master του layup και του fingeroll δεν ήταν άλλο από τον «Iceman» Τζορτζ Γκέρβιν, ο οποίος ήταν ο... πρώτος διδάξας και εκείνος που είχε αναγάγει το απλό layup, σε πραγματική τέχνη.

8.ΣΤΕΦΟΝ ΜΑΡΜΠΕΡΙ

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017 ο Στεφόν Μάρμπερι σημείωνε ρεκόρ καριέρας με 50 πόντους κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς ωστόσο την παράσταση έκλεψε ένα και μόνο καλάθι του. «Άδειασμα» στον Κόμπι και reverse layup περνώντας κάτω από το κορμί του Σακίλ Ο' Νιλ

7.ΕΝΤΙ ΤΖΟΟΥΝΣ

Την σεζόν 1996-97 ο Έντι Τζόουνς λίγο έλειψε να σκοράρει με layup από το... τρίποντο! Δίχως υπερβολή! Σε ματς με τους Φοίνιξ Σανς «πάτησε» ένα βήμα μέσα από τη γραμμή των 7.25 μέτρων και... πέταξε στο αντίπαλο καλάθι αφήνοντας την μπάλα με εντυπωσιακό fingeroll.

6.ΝΤΕΡΕΚ ΦΙΣΕΡ

Κατά τη διάρκεια του 3ου αγώνα για τους τελικούς του 2010, ο Ντέρεκ Φίσερ τα... έβαλε με όλη την άμυνα των Μπόστον Σέλτικς! Δεν πτοήθηκε ούτε από τον Κέβιν Γκαρνέτ, ούτε από τον Ρέι Άλεν, αλλά ούτε και από τον Γκλεν Ντέιβις που προσπάθησαν να τον σταματήσουν! Γκολ-φάουλ! Δύο πόντοι και μία βολή!

5.ΜΑΪΚΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ

Οι Ντάλας Μάβερικς είχαν καταλάβει πριν από 26 χρόνια και δη την σεζόν 1991-92 ότι ο Μάικλ Τζόρνταν μπορεί να σκοράρει με τον οποιονδήποτε τρόπο! Ακόμα και χωρίς να έχει οπτική επαφή με το καλάθι. Σε ματς που έγινε στο Ντάλας, ο «Air» φάνηκε να χάνει την ισορροπία του, αλλά όχι μόνο δεν τα... έχασε, αλλά με μαεστρικό τρόπο, και χωρίς να βλέπει έστειλε τη μπάλα συστημένη στο διχτάκι. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και στο McDonald's κόντρα στον Ολυμπιακό το 1997 στο Παρίσι!

4.ΜΑΪΚΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ

Στους τελικούς του 1991 απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Μάικλ Τζόρνταν έμελλε να σημειώσει ένα από τα πιο «φαντεζί» layups το οποίο κοσμούσε το σήμα έναρξης του NBA Action στα μέσα της δεκαετίας του '90. Σηκώθηκε με το δεξί χέρι, προσποίηση στον αέρα, η μπάλα στο αριστερό... and the rest is history!

3.ΜΑΪΚΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ

Ξανά Μάικλ Τζόρνταν! Αυτή τη φορά για το ακροβατικό layup ανάμεσα σε δύο παίκτες των Νιου Τζέρσεϊ Νετς το 1991. Ο ένας ήταν ο Ντέρικ Κόουλμαν και ο άλλος ο Άντριαν Ντάντλεϊ. Ενδεχομένως να προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν πώς κατάφερε και πέρασε μέσα σε μισό τετραγωνικό... αέρα που είχαν αφήσει. Just... Michael!

2.ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΕΡΒΙΝΓΚ

Το πιο ιστορικό layup στην ιστορία του ΝΒΑ ανήκει στον Τζούλιους Έρβινγκ! Ήταν ο 4ος τελικός του ΝΒΑ για την σεζόν 1979-80 και ο Dr.J έμελλε να υπογράψει το πιο θεαματικό baseline reverse layup που έχει δει κανείς! Τι κι αν ήταν μπροστά του οι δύο ψηλοί των Λέικερς, ο Τζαμπάρ και ο Λάντσμπεργκερ. Εκείνος όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά το έκανε να φαίνεται παιχνιδάκι. Απλά... υπόκλιση!

1.ΤΖΟΡΤΖ ΓΚΕΡΒΙΝ

Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, αλλά... αμέτρητα τα layups του «Iceman» που έμειναν στην ιστορία! Άλλωστε ήταν εκείνος που είχε αναγάγει σε τέχνη το layup, ενώ η λέξη fingeroll φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του. Αξίζει να δείτε όλο το βίντεο που ακολουθεί!