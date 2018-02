Οι 245 «πράσινες» μέρες του Τζέιμς μακριά από το ΟΑΚΑ!

Ήταν η στιγμή που το «πράσινο» γλέντι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είχε φτάσει στο τέλος του. Εν μέσω άφθονου αλκοόλ και τρελού κεφιού, ο Μάικ Τζέιμς ετοιμαζόταν να «πετάξει» για τη Μύκονο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 13 Ιουνίου 2017. Ήταν η στιγμή που «έγραφε» τον επίλογο της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό αφού στο μυαλό του είχε μόνο το ΝΒΑ και την παρουσία του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Κινήσεις από την πλευρά των «πρασίνων» για την ανανέωση του συμβολαίου του είχαν γίνει, αλλά ο Τζέιμς ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Άλλωστε το είχε προσπαθήσει και το καλοκαίρι του 2016, όταν υπέγραφε για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό. Τότε είχε βάλει ειδικό όρο στο συμβόλαιό του, ο οποίος ανέφερε ότι διατηρούσε δικαίωμα να βρει ομάδα στο ΝΒΑ μέχρι τις 5 Αυγούστου 2016. Δείγμα ότι επιθυμούσε διακαώς να αγωνιστεί ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου.

Με τις μνήμες να ήταν ακόμα «νωπές» από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ ολοένα και «φούντωνε» η φημολογία που τον έφερνε μια ανάσα από το ΝΒΑ και μακριά από την ανανέωση με τον Παναθηναϊκό. Όπερ και εγένετο. Στις 3 Ιουλίου 2017, ο Μάικ Τζέιμς πραγματοποιούσε το «american dream» αφού υπέγραφε συμβόλαιο με τους Φοίνιξ Σανς και φωτογραφιζόταν όλο... περηφάνια για λογαριασμό της ομάδας που υποστήριζε από μικρό παιδί!

Suns have signed Mike James, @TheNatural_05, an NBA rookie who has stood out playing in Europe the past 5 seasons. https://t.co/OeSO5Quq1d pic.twitter.com/HEsUsypTTv

— Phoenix Suns (@Suns) 4 Ιουλίου 2017