«Οι Κολομβιανοί μας είπαν ότι περνούσαμε και... διαχειριστήκαμε το ματς» (vid)

Οι δύο ομάδες, με το μεταξύ τους 1-1, περνούσαν μαζί στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και γι' αυτο ο Φαλκάο και οι υπόλοιποι άρχισαν να προσεγγίζουν τους Περουβιανούς ώστε να τους ενημερώσουν για τα σκορ στα υπόλοιπα ματς της ζώνης της Νοτίου Αμερικής...

Ο Ρενάτο Τάπια, μιλώντας στην τηλεόραση της πατρίδας του, ανέφερε:

«Εμείς ήμασταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και τον στόχο μας και στα τελευταία πέντε λεπτά άρχισαν να μας προσεγγίζουν και να μας μιλούν οι Κολομβιανοί. Ήξεραν την κατάσταση στα υπόλοιπα μας και τι ακριβώς γινόταν με τη Χιλή, μας είπαν και ότι περνούσαμε και οι δύο στο Μουντιάλ με το 1-1.

Νομίζω πως και οι δύο ομάδες διαχειριστήκαμε το υπόλοιπο του ματς όπως έπρεπε. Μίλησα με τον Φαλκάο, μου είπε ότι θα ήμασταν μαζί στο Μουντιάλ και ήμασταν χαρούμενοι όλοι για την κατάληξη αυτή».

When Falcao told Peru's players to go easy at 1-1, as them and Colombia were going through due to Chile score? pic.twitter.com/A5b70lwPWL

— Joseph Sexton (@josephsbcn) October 11, 2017