Ποδόσφαιρο ρε φίλε, ποδόσφαιρο μέχρι το μεδούλι...

Το είχα αποφασίσει το ξενύχτι από την περασμένη εβδομάδα, από εκείνο το ισόπαλο Αργεντινή – Περού 0-0. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δω το Εκουαδόρ – Αργεντινή, το οποίο έτσι κι' αλλιώς μπορεί να προέκυπτε ως ένα από τα πιο ιστορικά ματς...

Μόνο και μόνο το ενδεχόμενο η Αργεντινή του Μέσι να μην ταξίδευε για την Ρωσία έφτανε. Οπως έφτανε το ενδεχόμενο αυτό να ήταν το τελευταίο ματς του Μέσι με την Αργεντινή. Να μην το έχω δει, δεν θα μου το συγχωρούσα. Οπως δεν θα μου το συγχωρούσα να μην έχω δει την αντίδραση του Μέσι στην μεγαλύτερη πίεση που ένιωσε ποτέ πριν από ματς, διότι νομίζω κάπως έτσι έζησε τις ημέρες πριν από αυτό το παιχνίδι ο Μέσι. Ηταν αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη μουτζούρα στο βιογραφικό του. Να μην μπορέσει να οδηγήσει την Αργεντινή όχι στην κατάκτηση, αλλά ούτε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου...

Το ματς ξεκίνησε και άναψα το πρώτο τσιγάρο. Πριν βγει ο καπνός από το στόμα μου από την πρώτη τζούρα, η Αργεντινή έχανε με 1-0. Γκολ στα 38 δευτερόλεπτα για το Εκουαδόρ με τον Ιμπάρα Ρενάτο. Η εικόνα των παικτών της Αργεντινής αμέσως μετά το γκολ, ήταν εικόνα ανθρώπων που το μοιραίο τους έχει ήδη συμβεί. Εβλεπες τα κοντινά πλάνα στα πρόσωπά τους και είχες την βεβαιότητα ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν γεράσει. Οι δε αντιδράσεις των περισσότερων ήταν αντιδράσεις ανθρώπων που βρίσκονταν υπό την επήρεια ενός μεγάλου σοκ. Τα επόμενα λεπτά κύλησαν με τέτοιο τρόπο (για παράδειγμα ο Μαστσεράνο έχασε την μπάλα μέσα από τα πόδια του στα καλά καθούμενα δύο φορές) που η αίσθηση σου ήταν ότι έρχεται και δεύτερο γκολ για το Εκουαδόρ. Εκείνα τα δύο τρία λεπτά ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα σοβαρά ότι αυτό που έβλεπα μπορεί να ήταν το κύκνειο άσμα του Μέσι με την Αργεντινή, ένα απολύτως θλιβερό και άδοξο φινάλε.

Ωσπου εμφανίστηκε ο ίδιος ο Μέσι με εκείνο το εύκολο γκολ για την κλάση του, από την δημιουργία του Ντι Μαρία για να φέρει πολύ νωρίς το ματς στο 1-1! Περίπου σαν αποκατάσταση της τάξης στο 12ο λεπτό. Αυτομάτως όλα άρχισαν να δουλεύουν κανονικά, μπήκα στον πειρασμό να ρίξω μία ματιά (αφού τα ματς τα έβλεπα live από στοιχηματική πλατφόρμα) πόσο έδινε το να προηγείται από το ημίχρονο κιόλας η Αργεντινή. Μέχρι να το σκεφτώ ο Μέσι με άλλον αέρα και άλλη ψυχολογία έκανε και την υπόλοιπη δουλειά. Κλέψιμο μπάλας στην πίεση ψηλά από τον ίδιο, ξεπέταγμα προς την μεγάλη περιοχή και υπέροχο τελείωμα για το 1-2 στο 20'. Αυτό ήταν, τελικά η Αργεντινή τράβηξε όλη αυτή την ταλαιπωρία για να γίνει πιο ένδοξη αυτή η πρόκρισή της στο Μουντιάλ, για να γίνει ο Μέσι ξανά ο λατρεμένος ολόκληρης της χώρας. Και μετά ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο και το τρίτο καταπληκτικό δικό του τέρμα, για να κάνει τους... οχτρούς του να σκάσουν και τους λάτρεις του να τον αποθεώσουν. Οι κλεφτές ματιές στο twitter έδειχναν ότι όλη η ποδοσφαιρική ελίτ ήταν εκεί να παρακολουθεί τον αγώνα του Μέσι να κάνει το ταξίδι στο Μουντιάλ και να τον αποθεώνει με πρώτο και καλύτερο τον Γκάρι Λίνεκερ.

Μετά το χατ τρικ άρχισε το θρίλερ...

Η βραδιά από το 3-1 (με το τρίτο γκολ του Μέσι) και μετά θα μπορούσε να κυλήσει ήσυχα, αλλά το πραγματικό θρίλερ τότε άρχισε. Εχοντας μπροστά μου μία οθόνη που έπαιζε όλα τα ματς με ένα κλικ, είχα την δυνατότητα να μεταφέρομαι από γήπεδο σε γήπεδο της Λατινικής Αμερικής ζώντας ένα μοναδικό Λεπτό προς Λεπτό της τελευταίας βραδιάς. Λίγο από Παραγουάη – Βενεζουέλα με το ματς να είναι στο 0-0 και τους γηπεδούχους να ψάχνουν ένα γκολ που εκείνη την στιγμή θα τους έστελνε στα μπαράζ. Μία κλεφτή ματιά στο Βραζιλία – Χιλή για να δω αν οι Χιλιανοί είχαν κουράγια για αντίδραση στο 2-0 με το οποίο έχαναν εκείνη τη στιγμή και ήταν εξαιρετικά πιθανό να τους αφήσει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και πολλές περισσότερες ματιές στο Περού – Κολομβία που ήταν στο 0-1 και οι γηπεδούχοι έψαχναν γκολ ισοφάρισης. Ανά πάσα στιγμή, τέσσερις ομάδες με ένα γκολ μπορούσαν από το να αποκλειστούν, μέχρι το να βρεθούν στα μπαράζ και την απευθείας πρόκριση. Κολομβία, Χιλή, Παραγουάη και Περού σε έναν χορό του... Ζαλόγγου για να δουν ποιοι δύο θα πέσουν και ποιοι δύο θα κρατηθούν.

Στα τελευταία λεπτά των αγώνων το θρίλερ μεγάλωνε. Το Περού είχε ισοφαρίσει σε 1-1 και λίγο πριν το φινάλε πήγαινε στα μπαράζ με την Κολομβία να παίρνει την απευθείας πρόκριση και τις Χιλή, Παραγουάη να πηγαίνουν σπίτι τους. Ενα γκολ της Παραγουάης όμως θα το άλλαζε το σκηνικό και οι παίκτες της πλέον έβγαιναν μαζικά στην επίθεση. Στην πρώτη κόντρα η αδιάφορη Βενεζουέλα αστόχησε στο τετ α τετ με τον Ρονδόν, στην δεύτερη είχε δοκάρι, στην τρίτη, στο 85' σκόραρε με τον Ερέρα. Ο αθεόφοβος σε ένα γήπεδο που... έβραζε από Παραγουανούς βρήκε το κουράγιο όχι μόνο να πανηγυρίσει, αλλά να βάλει και το δάχτυλο στο στόμα του, ζητώντας τους να σωπάσουν. Το αδιάφορο Εκουαδόρ είχε κλείσει οριστικά και αμετάκλητα το σπίτι της Παραγουάης και την άφηνε εκτός Μουντιάλ.

Το δράμα της Χίλης και το απίθανο σενάριο ισοβαθμίας...

Αλλαγή γηπέδου και πέρασμα από το Περού – Κολομβία στο οποίο μάθαιναν τα νέα για το γκολ της Βενεζουέλας. Με το 1-1 στο μεταξύ τους ματς εκείνη την στιγμή συνέχιζαν και οι δύο. Η Κολομβία με απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ και το Περού στα μπαράζ. Πάγωσαν το ματς και απλώς άλλαζαν πάσες περιμένοντας το τελευταίο σφύριγμα. Αυτό ήταν δεν θα είχε άλλο θρίλερ για απόψε ήταν το συμπέρασμα. Λάθος. Προέκυπτε από τις ισοβαθμίες και τον συντελεστή τερμάτων, ένα νέο απίθανο θρίλερ. Με την Παραγουάη οριστικά εκτός, στην πέμπτη θέση που οδηγεί στα μπαράζ ισοβαθμούσαν Περού και Χιλή. Και οι δύο με 26 βαθμούς, αλλά το Περού έπαιρνε την πρόκριση για ένα γκολ! Το Περού είχε διαφορά τερμάτων +1 και η Χιλή 0. Συνεπώς αν η Χιλή έβαζε ένα γκολ στην Βραζιλία τι θα άλλαζε; Θα συνέβαινε το απίθανο. Και οι δύο στους 26 βαθμούς και οι δύο με διαφορά τερμάτων +1 και οι δύο με ενεργητικό γκολ 27 και οι δύο με παθητικό γκολ 26! Απόλυτη ισορροπία σε όλα τα πρώτα κριτήρια της FIFA για Χιλή και Περού. Το επόμενο κριτήριο ήταν τα μεταξύ τους ματς, στα οποία η Χιλή είχε δύο νίκες. Συνεπώς;

Συνεπώς η Χιλή με ένα γκολ στο “Μαρακανά” θα πήγαινε αυτή στα μπαράζ κι' ας είχε χάσει. Αρκεί να έκανε το 2-0 με το οποίο έχανε εκείνη την ώρα 2-1. Οι άνθρωποι από τον πάγκο ενημερώνουν τους παίκτες και στα δύο τρία τελευταία λεπτά συν τα τρία των καθυστερήσεων η Χιλή βγήκε μαζικά μπροστά. Οι Βραζιλιάνοι με το 2-0 υπέρ τους αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει και ενημερώθηκαν από τους παίκτες της Χιλής ότι τους φτάνει ένα γκολ. Δεν τους έκαναν το χατίρι όμως οι Βραζιλιάνοι. Η Χιλή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από μεγάλη πίεση κέρδισε κόρνερ. Η τελευταία ευκαιρία της. Ανέβηκαν όλοι, ακόμη και ο τερματοφύλακας Μπράβο. Το κόρνερ σταμάτησε πάνω στον Μαρκίνιος και το γήπεδο στην κόντρα ήταν άδειο από παίκτες της Χιλής... Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς έφυγε πρώτος στην κόντρα και σε κενή εστία έκανε το 3-0, γκολ που άφηνε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου τους Πρωταθλητές Λατινικής Αμερικής Χιλιανούς (και μάλιστα δισ.), οριστικά και αμετάκλητα.

Επέστρεψα με ένα κλικ στο Περού – Κολομβία για να δω αν έχουν μαθευτεί τα μαντάτα από το “Μαρακανά”, αλλά πριν καν μαθευτούν ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά και τότε συνέβη το αμίμητο. Ολοι πανηγύριζαν. Οι αναπληρωματικοί και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και των δύο ομάδων μπήκαν τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο πανηγυρίζοντας ενώ οι 22 παίκτες που έπαιζαν ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και κλάματα πέφτοντας στον χόρτο. Πανζουρλισμός, στιγμές ανείπωτης χαράς. Οι Περουβιανοί άλλωστε έχουν να πάνε σε Μουντιάλ από αυτό της Ισπανίας το 1982! Δεν πήγαν ακόμη, αλλά πιστεύουν ότι στο μπαράζ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία μπορούν να το κάνουν...

Και όμως είχε ακόμη μεγαλύτερο θρίλερ. Παναμάς κύριοι...

Οι πανηγυρισμοί όλων στο Περού – Κολομβία τελικά δεν ήταν η εικόνα της βραδιάς. Ολο αυτό το θρίλερ με την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών της Λατινικής Αμερικής δεν ήταν απλά απολαυστικό, αλλά σε γέμιζε από την κορυφή ως τα νύχια. Η αδρεναλίνη στα ύψη στις 4.30 το πρωί. Απευθείας για ύπνο λοιπόν δεν έπαιζε να πάω. Επαιζε όμως το τελευταίο 20λεπτο των προκριματικών της κεντρικής Αμερικής. Στο twitter ήταν πολλοί αυτοί που σχολίαζαν το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να μείνουν εκτός Μουντιάλ. Εκείνη την ώρα, περίπου στο 70ο λεπτό, έχαναν από το αδιάφορο και αποκλεισμένο Τρίνινταντ με 2-1. Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο που είχε στις 9 αγωνιστικές μέχρι το ματς με τις ΗΠΑ οκτώ ήττες και ήταν με διαφορά η χειρότερη ομάδα του ομίλου. Παρά την ήττα τους όμως οι ΗΠΑ σε εκείνο το σημείο πήγαιναν έστω στα μπαράζ. Διότι ναι μεν οι Ονδούρες νικούσαν το Μέξικο με 3-2 (με ανατροπή από 0-1 και 1-2), αλλά το Παναμάς – Κόστα Ρίκα ήταν στο 1-1. Οι ΗΠΑ για να αποκλειστούν έπρεπε να νικήσουν και οι Ονδούρες και ο Παναμάς και να ηττηθούν αυτές. Αλλο σενάριο που να τους απέκλειε δεν υπήρχε γιατί είχαν υπέρ τους όλες τις ισοβαθμίες.

Αρχισα να χαζεύω λίγο το ματς των ΗΠΑ γιατί ήθελαν το γκολ της ισοφάρισης έτσι κι' αλλιώς προκειμένου να περάσουν τις Ονδούρες και να μην μπλέξουν στα μπαράζ. Με το Ονδούρες – Μεξικό στο 3-2, το Παναμάς – Κόστα Ρίκα στο 1-1 και το Τρίνινταντ – ΗΠΑ στο 2-1, την απευθείας πρόκριση μαζί με το Μεξικό και την Κόστα Ρίκα, οι οποίες είχαν περάσει από την προηγούμενη αγωνιστική, έπαιρναν οι Ονδούρες και οι ΗΠΑ πήγαιναν στα μπαράζ με τον Παναμά να μένει εκτός. Αν οι ΗΠΑ ισοφάριζαν όμως προσπερνούσαν τις Ονδούρες έπαιρναν την απευθείας πρόκριση και τις έστελναν στα μπαράζ.

The noise when this goal goes in is absolutely epic.

Panama making it to their first World Cup is a big, big deal.pic.twitter.com/54VycC1MME

— HLTCO (@HLTCO) October 11, 2017