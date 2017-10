Επική αντίδραση Παναμέζου αναπληρωματικού για να «ροκανίσει» το χρόνο! (vid)

Για αδρεναλίνη χωρίς όρια, παίξε νόμιμα live στοίχημα. (21+)!

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, τα ξημερώματα της Τετάρτης, με τον Παναμά μπροστά στο σκορ με 2-1 και απέχοντας πλέον ελάχιστα από την πρώτη παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η Κόστα Ρίκα πιέζει και κερδίζει πλάγιο στο μισό γήπεδο των αντιπάλων.

Αμέσως, ένας Παναμέζος αναπληρωματικός τρέχει και κλωτσάει δυνατά τη μπάλα προς την εξέδρα για να χαθεί χρόνος, το κοινό εκστασιάζεται, ο ποδοσφαιριστής βλέπει την κίτρινη κάρτα, όμως δεν τον απασχολεί καθόλου, αφού μετά από λίγο ηχεί το σφύριγμα της λήξης!

Στον Παναμά, κυρήχθηκε αργία η σημερινή μέρα, ώστε να εορταστεί από το έθνος η αθλητική επιτυχία!

Panama declared a public holiday after qualifying for the World Cup and they should name it after this ball boy pic.twitter.com/Vl8EUDpj9s

— Match Photography (@MatchPhotos) October 11, 2017