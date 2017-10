Γέμισαν τον αγωνιστικό χώρο με καπνογόνα οι οργισμένοι οπαδοί της Βοσνίας! (vid)

Ούτως ή άλλως ήταν πολύ δύσκολο να γίνει το «θαύμα» που περίμεναν οι Βόσνιοι και να ηττηθεί η Ελλάδα από το Γιβραλτάρ, οπότε, δεν αρκούσε η νίκη που ήρθε με σκορ 2-1 επί των Εσθονών.

Οι φιλοξενούμενοι οπαδοί άναψαν καπνογόνα και τα πέταξαν όλα στον αγωνιστικό χώρο φανερώνοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους, με αποτέλεσμα να διακοπεί για ελάχιστα λεπτά το ματς στην «A.Le Coq Arena».

The rain of fire from Bosnia fans that halted the game in Estonia pic.twitter.com/chlGKvsc7O

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 10, 2017