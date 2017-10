Το... έμμεσο που έγινε απευθείας φάουλ και έστειλε το Περού στα μπαράζ (vid)

Οι Περουβιανοί στάθηκαν τρομερά τυχεροί στο γκολ που πέτυχαν στο 76ο λεπτό για να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα με το οποίο θα δώσουν το «παρών» στην κλήρωση των Play-offs, στις 17 του μηνός.

Η εκτέλεση του Γκερέρο έπρεπε να γίνει με πάσα, από τη στιγμή που ο ρέφερι είχε υποδείξει έμμεσο, ωστόσο, ο Οσπίνα, ακούμπησε τη μπάλα προτού αυτή καταλήξει στα δίχτυα για να μετρήσει κανονικά το γκολ! Με αυτό, το Περού πηγαίνει στα μπαράζ και παράλληλα η Χιλή μένει εκτός!

Guerrero's goal by Peruvian TV.

Narrator: "Indirect free-kick, Paolo!

He takes it... GOAL!

He (Ospina) touched it!

He touched it!" pic.twitter.com/ihNUlVRT3W

