Συγχαρητήρια από ΠΑΟΚ σε Εθνική και Σάντος (pics)

Η Εθνική μας κατάφερε να κάνει το άνετο 4-0 και να πάρει την πρόκριση για τα μπαράζ που δίνουν το εισιτήριο στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τιτίβισμά της έδωσε συγχαρητήρια στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Τα μπράβο και σε Σάντος

Οι Θεσσαλονικείς όμως δεν ξέχασαν και τον Φερνάντο Σάντος τον πρώην τεχνικό της ομάδας και νυν της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο Σάντος οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί της Ελβετίας και την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ και ο ΠΑΟΚ του έδωσε συγχαρητήρια γράφοντας τα εξής: «Μια ωραία ημέρα για τον φίλο μας και θρύλο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, Φερνάντο Σάντος».

A good day for our friend and Portuguese legend Fernando Santos #PAOK #bday #Santos pic.twitter.com/zZEY0gDW3M

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) October 10, 2017