Μετά το Euro, οι Ισλανδοί θα πάνε και στο Μουντιάλ.

Η παρέα του Σίγκουρντσον γιόρτασε τη νίκη-πρόκριση με 2-0 κόντρα στο Κόσοβο με τον γνωστό λατρεμένο πανηγυρισμό που όσες φορές και να το δούμε δεν το χορταίνουμε.

Απολαύστε την «κραυγή των Βίκινγκς»

Dear world! See you in Russia 2018 #WorldCup #Iceland #Huh ! pic.twitter.com/qD45YoYSii

— RÚV Íþróttir (@ruvithrottir) 9 Οκτωβρίου 2017