Το Big One for One Drop έχει κόστος συμμετοχής το $1.000.000 και θα διεξαχθεί φέτος στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόκερ.

Σε ένα τέτοιο τουρνουά με ένα τεράστιο ποσό για κόστος συμμετοχής, μόνο οι καλύτεροι του κόσμου θα μπορούσαν να λάβουν μέρος.

Δείτε ποιοι θα αγωνιστούν στο φετινό τουρνουά.

PokerLobbygr.com