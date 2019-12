Απίστευτο βίντεο: Νεκρή καρδιά επανέρχεται στην ζωή (vid)

Νέους ορίζοντες ανοίγει το επίτευγμα των γιατρών του Duke University στην Καρολίνα των ΗΠΑ, δημιουργώντας ελπίδες σε πολλούς ασθενείς που περιμένουν στην... ουρά για μεταμόσχευση καρδιάς.

Αυτό που ουσιαστικά κατάφερε η συγκεκριμένη ομάδα ήταν να πάρει μία νεκρή καρδιά, να την αναστήσει χρησιμοποιώντας μία πρωτοποριακή μέθοδο διοχέτευσης αίματος και οξυγόνου σε αυτή και στη συνέχεια να την βάλουν σε έναν ζωντανό παραλήπτη.

Η όλη διαδικασία είναι γνωστή ως donation-after-death (DCD) είναι η πρώτη που γίνεται επί αμερικάνικου εδάφους σε ενήλικους, με τον διευθυντή του προγράμματος μεταμόσχευσης καρδιάς του Πανεπιστημίου να ποστάρει και το σχετικό video με την καρδιά να χτυπά ζωντανή σε μία ειδική θήκη.



1ST ADULT DCD HEART IN THE USA!!!! This is the donor pool actively expanding! #OCSHeart @Transmedics @benbryner @DukeHeartCenter @DukeCTSurgery pic.twitter.com/8XcQDLFWxz

