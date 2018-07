Το συχνό σεξ μας κάνει πιο έξυπνους!

Σε σειρά αναλύσεων και πειραμάτων που πραγματοποίησαν ανακάλυψαν πως το τακτικό σεξ στη μέση και την τρίτη ηλικία σχετίζεται με βελτιωμένες επιδόσεις σε πλήθος τεστ που αξιολογούν τις νοητικές δεξιότητες, όπως αυτά που εξετάζουν την ευχέρεια του λόγου, την οπτική αντίληψη και την χωροταξική νοημοσύνη.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 73 εθελοντές ηλικίας 50 έως 83 ετών, και έδειξε πως όσοι έκαναν σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα είχαν καλύτερη ευφράδεια, βελτιωμένη ικανότητα να αντιλαμβάνονται τα αντικείμενα και καλύτερη ικανότητα αξιολόγησης του χώρου ανάμεσα σε διάφορα αντικείμενα.

Αντιθέτως, δεν έδειξε να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών και την προσοχή ή τη μνήμη.

Όπως γράφουν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρυ στην επιθεώρηση The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences, πραγματοποίησαν τη μελέτη τους για να δουν πως επηρεάζει το σεξ τον τρόπο με τον οποίο γερνάμε.

«Ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι δεν κάνουν σεξ, αλλά η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο κάνουν αλλά ωφελούν ταυτοχρόνως με πολλούς τρόπους την ευεξία τους», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ Χαίυλυ Ράιτ, από το Κόβεντρυ.

«Κάθε φορά που δημοσιεύεται μία νέα μελέτη για το θέμα, ερχόμαστε ένα βηματάκι πιο κοντά στο να κατανοήσουμε πού ακριβώς οφείλεται αυτή η συσχέτιση, ποιοι είναι οι υποκείμενοι μηχανισμοί και αν τελικά υπάρχει σχέση αιτίας-αποτελέσματος ανάμεσα στη σεξουαλική δραστηριότητα και σε βασικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως η νοητική».

Πηγή: reader.gr