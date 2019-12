Facebook: Τα τηλέφωνα 267 εκατομμυρίων χρηστών σε αφύλακτη βάση δεδομένων

Προσωπικές πληροφορίες που ανήκουν σε περισσότερους από 267 εκατομμύρια χρήστες του Facebook έχουν εκτεθεί σε αφύλακτη βάση δεδομένων.

Τα στοιχεία του Facebook, οι αριθμοί τηλεφώνου και τα πλήρη ονόματα των 267.140.436 χρηστών, εκ των οποίων οι περισσότεροι κατοικούν στις ΗΠΑ, ανακαλύφθηκαν στη βάση δεδομένων από την εταιρία Cyber-Security Comparitech και τον ερευνητή Bob Diachenko, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, o Μπομ Ντιασένκο της Comparitech, εντόπισε αφύλακτα τα προσωπικά στοιχεία εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών, σε μία ανοικτή βάση δεδομένων με ελεύθερη πρόσβαση που δεν απαιτούσε κανέναν κωδικό.

Η βάση δεδομένων εμφανίστηκε διαδικτυακά στις 4 Δεκεμβρίου και στις 12 του ίδιου μήνα μοιράστηκε σε φόρουμ από χάκερς, σύμφωνα με την αναφορά. Από χθες, η βάση δεδομένων δεν είναι πλέον προσβάσιμη.

Ο Ντιασένο εκτιμά πως η βάση θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί για μηνύματα spam ή απάτες τύπου phising.

Εκτός από τα τηλέφωνα και τα ονόματα, η λίστα περιείχε και τα Facebook ID 267.140.436 λογαριασμών.

Ο Diachenko δήλωσε στο Comparitech: «Το API του Facebook θα μπορούσε επίσης να έχει μια τρύπα ασφαλείας που θα επέτρεπε στους εγκληματίες να έχουν πρόσβαση στα αναγνωριστικά των χρηστών και τους αριθμούς τηλεφώνων ακόμα και μετά την περιορισμένη πρόσβαση».

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποίησαν μια παράνομη διαδικασία η οποία ονομάζεται «απόξεση».

Αυτό περιλαμβάνει τα bots που «χτενίζουν» μέσω πολυάριθμων ιστοσελίδων και αντιγράφουν δεδομένα.

«Η βάση δεδομένων είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί για phishing και spam, ειδικά μέσω SMS. Οι χρήστες του Facebook θα πρέπει να αναζητούν ύποπτα μηνύματα κειμένου», έγραψε ο Bischoff.

«Ακόμη και αν ο αποστολέας γνωρίζει το όνομά σας ή κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, να είστε σκεπτικοί για τυχόν ανεπιθύμητα μηνύματα», τόνισε.

Η Compitech συμβούλευσε τους χρήστες να κάνουν αυστηρότερες τις ρυθμίσεις ασφαλείας τους για να περιορίσουν την ποσότητα των πληροφοριών που είναι ορατές στο κοινό.

