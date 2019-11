«Time Machine»: Το νέο φίλτρο του Snapchat που αλλάζει την ηλικία σε βίντεο selfie (vid)

Το Snapchat στοχεύει στο να προσελκύσει περισσότερους χρήστες με ένα νέο «φακό» που επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάζουν την ηλικία τους σε βίντεο selfie.

Το χαρακτηριστικό αυτό που ονομάζεται «Time Machine» δείχνει το πρόσωπο των χρηστών σε τρεις ηλικίες.

Ξεκινάει με την νεότερη, στην συνέχεια δείχνει τον χρήστη μεσήλικα και στο τέλος φαίνεται ηλικιωμένος.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, o φακός που φτιάχτηκε από την ομάδα σχεδιαστών της Snap, χρησιμοποιεί μοντέλα μηχανικής μάθησης και κατάρτισης για να μεταμορφώσει τα μαλλιά, το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του Snapchatter.

To Snapchat ελπίζει το φίλτρο αυτό να έχει την απήχηση που είχαν και τα άλλα στους χρήστες του.

Snapchat’s new Time Machine filter lets you change your appearance in real time https://t.co/1HS36cmosp pic.twitter.com/ZlDLPGnUQE

— TheSheenBlog (@TheSheenBlog) November 21, 2019