Το 5G σκοτώνει τα πουλιά; (pics & vid)

Μυστήριο στην Αγγλία!

Δεκάδες πουλιά έπεσαν νεκρά από τον ουρανό έξω από νοσοκομείο του Κόβεντρι, με τους συνωμοσιολόγους να ισχυρίζονται πως φταίει το 5G!

Ο Joshua Brown, που επισκεπτόταν τη γιαγιά του στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, είδε και βιντεοσκόπησε το μακάβριο θέαμα, με τα πουλιά να πέφτουν νεκρά στην είσοδο του University Hospital Coventry and Warwickshir, είτε από τα δέντρα, είτε ενώ πετούσαν.

Mystery after birds drop dead outside Brit hospital as conspiracists blame 5Ghttps://t.co/R0PpwkMgs9 pic.twitter.com/UzFjZY3sZB

— Daily Star (@Daily_Star) October 16, 2019