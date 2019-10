Μας παρακολουθούν εξωγήινοι από κοντινό δορυφόρο; (pic)

Κάτω από το... άγρυπνο μάτι εξωγήινων κατασκόπων υποστηρίζει πως θα μπορούσε να βρίσκεται η Γη ένας Αμερικανός φυσικός ονόματι James Benford.

Παρότι, όπως τονίζει, είναι μία πιθανότητα κάπως τραβηγμένη (κάπως), «δεν θα έβλαπτε να στείλουμε δικούς μας ανιχνευτές, για να ρίξουμε μια ματιά και να σιγουρευτούμε».

Ο εν λόγω φυσικός και ανεξάρτητος ερευνητής του SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) δήλωσε πως οι «λάρκερς» (lurkers), όπως λέγονται, θα μπορούσαν να βρίσκονται στο ηλιακό μας σύστημα, κρυμμένοι, και να μας παρατηρούν σιωπηλά.

Στη μελέτη του, που δημοσιεύτηκε σε αστρονομική εφημερίδα, ο φυσικός λέει ότι πιθανόν να είναι κρυμμένοι σε μια κατηγορία μετεωριτών κοντά στη Γη, που ονομάζονται «συντροχιακά αντικείμενα».

Όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, αυτοί οι οιονεί δορυφόροι της Γης εκτελούν τροχιακούς κύκλους γύρω από τον Ήλιο, οι οποίοι είναι παρόμοιοι με το τροχιακό σχέδιο του πλανήτη μας και το κάνουν πολύ κοντά, καθώς είναι βαρυτικά δεσμευμένοι με τη Γη.

Μόνο ένας μικρός αριθμός τέτοιων αντικειμένων έχει βρεθεί από τους αστρονόμους. Ο πιο γνωστός και κοντινός μας είναι ο «2016 HO3», ένας μικρός αστεροειδής, που περιγράφεται από τη NASA ως ο «σταθερός σύντροφος της Γης».

«Ένας ανιχνευτής, ο οποίος βρίσκεται κοντά, θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μια συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με τους ανθρώπους της Γης, καθώς ο πολιτισμός μας ανέπτυξε την τεχνολογία για να τον βρει», εξηγεί ο Benford στη νέα του δημοσίευση. Στο άρθρο του, μάλιστα, όχι μόνο αναφέρει «πιθανές τοποθεσίες εξωγήινων ανιχνευτών», αλλά προτείνει και τρόπους με τους οποίους οι ερευνητές θα μπορούσαν να αναζητήσουν αποδείξεις για την εξωγήινη αυτή τεχνολογία, από τη χρήση οπτικών και ραδιοτηλεσκοπικών συσκευών μέχρι την αποστολή ενός διαστημικού σκάφους.

Δεδομένης της στενής και σταθερής παρουσίας της κοντά στη Γη, θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί τη Σελήνη ως έναν ιδανικό σταθμό κατασκόπων, αλλά ο Benford τονίζει ότι κάθε τμήμα της επιφάνειας του φεγγαριού είναι «σκοτεινό για δύο εβδομάδες κάθε φορά», οπότε ο σταθμός δεν θα είχε την απαραίτητη ηλιακή ενέργεια για να λειτουργήσει. Η τοποθέτηση ανιχνευτών, δε, πολύ κοντά στη Γη, μπορεί επίσης να δημιουργήσει πρόβλημα, όπως υποστηρίζει ο Benford, καθώς «οι εξωγήινοι θα θέλουν να παραμείνουν κρυμμένοι». Οπότε κατέληξε στα «συντροχιακά αντικείμενα».

«Αν δεν βρούμε τίποτα, αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν έχει έρθει να εξερευνήσει τη ζωή της Γης για δισεκατομμύρια χρόνια», είπε ο Benford.

Για την ιστορία, η Κίνα έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για να ξεκινήσει μια φιλόδοξη 10ετή αποστολή, η οποία θα περιλαμβάνει την επίσκεψη και τη συλλογή δειγμάτων από τον «2016 HO3», ώστε να δούμε από κοντά αν υπάρχουν εξωγήινοι…

